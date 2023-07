Esto fue lo que dijo Patricio Fernández y que tanto indignó al Partido Comunista y organizaciones de Derechos Humanos:

“La historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. Eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo”.

“Lo que uno podría empujar, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir: okey, tú, los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese Golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio”.

Ante los ataques recibidos, Patricio Fernández presentó su renuncia al cargo:

Las reacciones en apoyo de Fernández, desde todos los sectores, fueron tendencia en redes sociales. He aquí algunos ejemplos:

Cayó Patricio Fernández. El

Negacionismo del PC no acepta que en la sociedad chilena no hay una sola visión sobre el porqué del golpe de estado. Buscan imponer una verdad official y eso no va a funcionar. Boric sucumbió a las presiones de la extrema izquierda.

— jschaulsohn (@jschaulsohn) July 5, 2023