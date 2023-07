La diputada Yovana Ahumada (ex PDG) afirmó este jueves que respecto al Caso Convenios, «todos están en tela de juicio, todos generan dudas, desde el Presidente» Gabriel Boric, respecto a cuándo conocieron el caso y cómo actuaron.

La diputada narró que recibió una denuncia a través de WhatsApp, tras lo cual decidió en el mes de junio enviar un oficio pidiendo información a la Seremi de Vivienda de Antofagasta sobre las transferencias a Democracia Viva.

En entrevista con Radio Cooperativa, la diputada Ahumada comentó que hizo esto, «creyendo que iba a haber una respuesta rápida; porque si bien a uno le generan dudas, yo creo que nadie se imaginó los ribetes y todo lo que ha estado ocurriendo y todo lo que hoy ha ingresado en tema de dudas con respecto a esta denuncia que parte siendo con una fundación y hoy tenemos en otras regiones además».

Respecto a las versiones del gobierno sobre cuando se enteraron, la diputada sostuvo que «si las cosas hubiesen mantenido una sólo línea uno hoy no podría tener duda de nada, pero hemos visto como la información ha ido variando cada día, si bien el Presidente dijo una cosa en el principio hoy cambia su discurso, dice que se enteró antes y nombre mi oficio. Por otro lado vemos al senador Latorre que dice una cosa, también dice que la subsecretaria le informa al ministro, después dice que no, que él se enteró antes».

«Por eso que se genera un manto de dudas sobre todo lo que está ocurriendo, pues pareciera que nadie dice nada claro, nadie tiene la misma versión y todos dicen cosas diferentes», sostuvo. Con ello, agregó que «acá hoy todos están en tela de juicio, todos generan dudas, desde el Presidente y todos los que han intervenido, porque no todos generan un mismo discurso y eso es lo que genera duda, si todos estuvieran diciendo lo mismo uno diría OK, todos tienen la misma información, están hablando lo mismo, pero por qué cada uno dice una cosa y después se desdice, porque hay que mantener el discurso (…) Ayer el Presidente vuelve a decir algo que genera un enredo mayor, el nombra mi oficio, eso quiere decir que estaba en conocimiento, porque no supo, por qué no actuó, porque no se tomaron las medidas».

«Si el Presidente tuvo la información entonces aquí la responsabilidad parte en el Presidente, debe asumir esa responsabilidad y de ahí en más los ministros», precisó.

Según la diputada, «el Ejecutivo hoy, el Presidente debiera estar pensando en anticipar un cambio de gabinete sí o sí, porque de lo contrario acá hay que asumir responsabilidades, en este caso van a ser sí o sí sus ministros, por lo menos el ministro Montes y el ministro Jackson de alguna manera tienen que asumir un costo político, porque no se están haciendo las cosas de manera correcta».

