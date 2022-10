Sin lugar a dudas que este partido si será recordado por algo será por el golazo de Yamil Asad a los 76 minutos de juego. Un pelotazo largo, profundo, de derecha a izquierda de Fuenzalida. El argentino la bajó con el muslo, control dirigido, pique hacia el área, túnel para eludir el cruce de Villagra, cabeza levantada y pelota puesta con gran clase en el segundo palo.

El propio “Turco” al ser entrevistado al final del partido por TNT le bajó un poquito el perfil a su tremenda conquista: “Si, me alegra mucho, pero más que nada le doy la importancia que tiene porque sirvió para ganar el partido. Además, que de esa forma le agradezco al cuerpo técnico y a los dirigentes todo lo que me han apoyado en momentos difíciles por los que he pasado”.

Sin embargo, hay un detalle que deja aún más en evidencia el significado de este gol: Yamid Assad ingresó por Clemente Montes en el minuto 48 y fue sustituido a los 90 por Aarón Astudillo, cuando Holan quería defender la importante ventaja.

Es decir, no alcanzó a estar en cancha un tiempo completo. Y aún así fue elegido por unanimidad por los comentaristas de TNT Sports como la figura del partido.

Por algo habrá sido.

PORQUE EL PARTIDO DEJÓ POQUITO

Especialmente como expresión de fútbol. Poco o nada por parte de ambos equipos.

Tanto que son los detalles los que siguen resaltando.

Por ejemplo, la apertura de la cuenta a los 23´por parte de Fernando Zampedri. Pelota al área, amortiguación y toque sutil ante la salida de Pinto. El gol primeramente se anuló por presunta posición off side, pero el VAR dejó en claro que Fernández habilitaba al goleadopr del campeonato.

El gol histórico del Toro Zampedri y el primero para #LosCruzados pic.twitter.com/2iBSybOgEL — . (@fuegoymiedo) October 19, 2022

Con este gol Zampedri llegó a los 82 goles con la camiseta de los “Cruzados” en 127 partidos oficiales, repartidos en 61 dianas por torneos nacionales, 8 por Copa Libertadores, 4 por Sudamericana, 7 en Copa Chile y 2 en Supercopa.

Así, Zampedri se posiciona justo en el décimo lugar de máximos anotadores históricos de la UC, por detrás de Luis Pérez (85), Jorge Aravena (85), Alberto Acosta (92), Milovan Mirosevic (96), Osvaldo Hurtado (104), Nestor Isella (105), Alberto Fouilliux (108), Raimundo Infante (113) y Rodrigo Barrera (118).

Y pudo anotar otro más, pero Miguel Pinto le atajó un penal al Toro en el minuto 31´. Remate muy anunciado, a media altura y a la derecha del arquero.

#UEvsUCxTNTSports

"Justicia divina" dirán algun@s:

Penal atajado x Miguel Pinto a Zampedri… pic.twitter.com/GisTnCYGXk — Gonzalo Jara (@JGonzaloVJara) October 19, 2022

Seguramente esta incidencia le dio fuerzas a Unión Española para encarar el segundo tiempo y llegar al empate en el minuto 51, después de la vuelta del descanso.

Falla garrafal de Asta-Buruaga al salir a cortar un saque lateral, Bastián Yáñez se fue solo en demanda del arco, pero Matías Dituro contuvo a medias su remate, hubo un par de rebotes en el área y finalmente Leandro Gárate la mandó adentro para establecer el empate parcial

Que no se concretó finalmente por el mencionado golazo de Asad, que le sirve a Universidad Católica para llegar a 41 puntos, ubicarse en el cuarto puesto de la tabla, asegurar prácticamente su clasificación a Copa Sudamericana y quedar a tres puntos de Ñublense, equipo con el que disputará el Chile 3 de Copa Libertadores.

Para Unión Española, lamentablemente la ratificación que es el peor equipo de la segunda rueda y tendrá que mejorar mucho si quiere optar al último cupo a Copa Sudamericana, que por ahora le pertenece a Everton, con 38 puntos, los mismos que O´Higgins y uno más que los hispanos.

Sin contar que Palestino puede llegar a 40 puntos si le dan por ganado el partido con Antofagasta, lo que dejaría a todos los equipos mencionados sin torneos internacionales el 2023

EMG. Fotos: twitter Unión Española y Universidad Católica