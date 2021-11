EL RESULTADO DE LOS ESTUDIOS MÉDICOS

Mientras el plantel descansó en su día libre, Robert Rojas y Paulo Díaz se sometieron a exámenes médicos para conocer la gravedad de sus dolencias y los mismos no arrojaron buenas noticias: Díaz tiene un desgarro en el aductor derecho, por lo que estará 15 días afuera de las canchas y, además de no poder jugar contra Patronato y Platense, también se perderá la doble fecha de Eliminatorias. Por otro lado, lo del Sicario por suerte solo fue un susto, no tiene una lesión muscular y está a disposición del Muñeco para lo que viene.

/LaPaginaMillonaria