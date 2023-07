El alcalde Rodolfo Carter se refirió este jueves al asalto sufrido por su par en Zapallar, Gustavo Alessandri, quien fue agredido brutalmente en su casa frente a su esposa e hijos.

Fue en ese contexto, que el edil de La Florida, lanzó un directo mensaje sobre lo sucedido, en medio de la teoría que indica que el ataque era en contra de su colega por su lucha contra el narcotráfico.

En conversación con el programa “Déjate Caer con Neme” de Radio Infinita, Carter indicó que “es tan grave lo que ocurrió que hay que esperar que la Policía y los Tribunales determinen bien el contexto que esto ha tenido, por lo que cualquier cosa que opinemos está dentro de la información preliminar”.

“Evidentemente todo indica estamos ante un acto organizado por el Narco contra el alcalde Alessandri, y va a llegar el día en que habrá un concejal, un alcalde o un policía colgando de un puente en una autopista. Ahí nos daremos cuenta que México no estaba lejos», agregó.

Además, entregó su análisis de la situación, añadiendo que “hay una cosa de superioridad cultural de los chilenos de decir que no estamos en América Latina, y estamos en América Latina. Esto pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en Brasil y en México pasa muy seguido, que las bandas de crimen organizado, y el narco en particular, cuando quieren obtener un objetivo y tiene resistencia de la autoridad, no solo opta por matarla, optan por intimidar a todos los que sobreviven”.

