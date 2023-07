A propósito del complejo momento que atraviesa el Gobierno por el Caso Convenios fuerzas de oposición exigieron que el Presidente Gabriel Boric suspendiera su gira por Europa que comenzará el próximo 12 julio.

Desde la bancada del Partido Republicano solicitaron que el Mandatario desistiera del viaje tanto por «la crisis de corrupción que vive el Gobierno» como por la acusación constitucional en la que se encuentra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, que será votada en la Cámara de Diputados la próxima semana.

«En razón de las responsabilidades políticas que debe hacer efectivas en los casos mencionado», argumentaron a través de una declaración pública.

A este llamado se sumó el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum quien dijo que «tenemos una recesión económica, una delincuencia desatada, las listas de espera y también hoy día tenemos el desfonde y el asalto a mano armada que está haciendo el Frente Amplio y las arcas fiscales. El Presidente se tiene que hacer cargo de eso, antes que irse de vacaciones a Europa».

Sin embargo, La Moneda hizo caso omiso a las presiones y este viernes confirmó que el Presidente viajará la próximas semana para participar de la cumbre Celac, que se realizará en Bruselas además de visitas oficiales en España y Francia, «con una agenda económica y de atracción de inversión extranjera para el país». Asimismo, el Mandatario visitará Suiza, con el objetivo de que Chile se convierta en miembro asociado del CERN.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió que «la oposición no puede pretender bloquear las facultades que tiene el jefe de Estado, el presidente tiene responsabilidades de Estado en Chile y a nivel internacional, tiene agendas sumamente importantes que cumplir y realizar».

Además, reprochó que se critica al Mandatario si es que va o no va.

Por su parte, el canciller Alberto Van Klaveren señaló que «el país no se puede paralizar, la gira que está pensada para Europa se planificó con mucha anticipación. Chile es serio, si se compromete a estar presente, Chile tiene que responder y ser fiel a ese compromiso».

Asimismo, descartó que el Presidente fuera de «vacaciones a Europa». «Es una gira muy bien planificada intensa y que va significar beneficios para el país. Va a significar trabajo, inversiones y un fortalecimiento de nuestros vínculos con Europa. Es la primera gira Europa, seria absurdo cancelarla o postergarla», agregó.

Días antes, el senador Iván Moreira (UDI) e integrante comisión de Relaciones Exteriores, se había manifestado en contra de que el Presidente suspendiera su gira.

«En Chile la política exterior es una política de Estado y los compromisos internacionales se cumplen. Salvo que hubiese una catástrofe o desastre natural en el país, por lo tanto, el Presidente al viajar tiene interacción con otros mandatarios y se forma una impresión de lo que está pasando en el mundo», sostuvo Moreira.

«El Presidente de Chile tiene mucho que aprender de los países europeos, de tal manera que, cuando hablamos de catástrofe, sí, hay una catástrofe política, pero quienes tienen que resolver esa catástrofe política que vive el país son la fiscalía y los tribunales de justicia. Por la tanto, a mí me parece que no se justifica desechar un viaje de esta naturaleza», agregó.

Asimismo, el diputado Jaime Naranjo (PS), señaló que «la administración del Estado no es solamente del Presidente, de tal manera que me parecería absurdo que alguien dijera que el Presidente no puede viajar al extranjero por la situación interna que está viviendo el país en relación a los actos de corrupción, de tal manera que me parece que las relaciones internacionales las encabeza el Presidente de la República, las debe profundizar y estrechar, de tal manera que no veo ningún inconveniente en que el Presidente viaje ya que el Estado no es solamente el Presidente de la República, sino que para eso están las instituciones y los ministros para reemplazarlo cuando el no está».

/psg