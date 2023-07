Solo quedan tres equipos chilenos en competencias internacionales para el segundo semestre de esta temporada 2023 y todos competirán en los playoffs de los octavos de final de Copa Sudamericana. Colo Colo y Ñublense como terceros de sus grupos en Copa Libertadores y Audax Italiano en el segundo lugar del Grupo E en la Sudaca.

La próxima semana comenzarán los partidos de ida de esta fase donde el Cacique quedó emparejado con América Mineiro de Brasil, mientras que Itálicos y Diablos Rojos se eliminarán entre sí.

En esta oportunidad ninguno de los partidos irá por televisión abierta, como lo fue en algunos de Colo Colo y Ñublense en Libertadores.

Futbolistas de Colo Colo y Deportivo Pereira disputando un balón en Copa Libertadores.

Los albos vienen de quedar eliminados en fase de grupos de Copa Libertadores.

¿Cómo ver EN VIVO por TV los partidos de Colo Colo vs América MG y Ñublense vs Audax Italiano en Copa Sudamericana?

Colo Colo y América MG se verán las caras el martes 11 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, partido que será transmitido en vivo a través de la señal básica de ESPN.

En tanto el duelo de chilenos entre Audax Italiano y Ñublense, a disputarse el jueves 13 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa de Concepción, será televisado por las señales de DSports.

¿Cómo ver EN VIVO online los partidos de Colo Colo vs América MG y Ñublense vs Audax Italiano en Copa Sudamericana?

El partido de Colo Colo vs América Mineiro se podrá ver EN VIVO de forma online a través de la plataforma de pago Star+.

Mientras que el duelo de Audax Italiano vs Ñublense será transmitido online por medio de la plataforma de pago DGO.

