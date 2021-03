Pero increíblemente, ninguno de los tres fue fichado en esta temporada de pases y hoy -a sólo tres días del inicio del Torneo Nacional- se encuentran cesantes.

“No es llegar y firmar por un club. Hay muchas cosas para poner en balanza, pues uno como jugador no quiere ir a pasar a rabia a una institución y estudia las ofertas buscando un proyecto que te seduzca o busque opción para competir. Además, ellos están acostumbrados a pelear algo importante y no creo que quieran estar activos a cualquier precio”, aseguró una campeón azul: Cristián Castañeda.

Otro de los consultados por El Deportivo, Gabriel Mendoza, fue un poco más allá y aseveró que estos baluartes están afuera por que “tal como lo declaró Patricio Galaz, algunos dirigentes sólo se meten con algunos representantes para contratar y muchas veces los dirigentes se dejan llevar por ellos y eso está matando el fútbol. Aquí nadie puede poner en duda la calidad de Valdés, Herrera o Ramírez”.

Los entrevistados coinciden en que si Johnny o Pajarito no firman por alguna institución, los obligaría a colgar los botines. “Sería una lástima, por que ninguno debe retirarse. Ambos son grandes jugadores y el año pasado demostraron en cancha que su calidad continúa vigente”, sostuvo el Coca.

Esperando un grande

El caso de Cheíto es distinto, ya que el tiempo no juega en contra de su carrera. Aunque Castañeda también pone el ojo en los manager y su relación con los dueños de los clubes. “Lo de Miguel es más complicado, por que si no tienes algún vínculo con un buen representante es difícil llegar a un club. No sé si lo tiene o no. Pero además está el tema de que muchas sociedades anónimas son controladas por extranjeros y ellos apuestan a técnicos de sus nacionalidades”.

Por lo mismo, Mendoza cree que “Ramírez debe esperar tranquilo la oferta de una gran institución, ya que es un excelente profesional y demostró que sabe sacar resultados a nivel competitivo y personal”.

/LaTercera