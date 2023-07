“Todo es posible. Si es el proyecto correcto, (Johnny Depp) lo hará”, aseguró el informante de la revista de espectáculos.

Cabe recordar que, durante el juicio con Heard, el actor de 60 años aseguró que no volvería a trabajar con Disney y Warner Bros, enojado tras cancelarse varios de los proyectos que tenía planeados.

Si bien la fuente no especificó si Johnny regresaría para otra película de ‘Piratas del Caribe’, The New York Times señaló en un artículo, el pasado 5 de junio, que Disney “aparentemente estaba abriendo la puerta” para colaborar nuevamente con el actor.

“Mi sensación era que estos personajes deberían tener un adiós apropiado, por así decirlo. Una franquicia solo puede durar tanto tiempo y hay una manera de terminar una franquicia así y pensé que los personajes merecían tener su cierre, para terminar la franquicia con una muy buena nota. Planeaba continuar hasta que fuera el momento de parar”, reveló el actor.

/gap