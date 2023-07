Derrota ante Everton

«De lo que pudimos ver en el partido, de ninguna manera deberíamos haber perdido. La única situación de gol clara que tuvieron es el gol, nosotros tuvimos algunas situaciones muy claras, eso veo desde lo estadístico. Desde el juego, no creo que haya sido un partido donde la presión la hayamos podido hacer bien. La posesión de Everton no fue peligrosa, pero sí tuvieron más tiempo la pelota en muchos pasajes. Cuando tuvimos la posesión cometimos errores. Si hubiésemos estado más tranquilo con la pelota en los pies hubiéramos podido quebrar a Everton, no lo pudimos hacer y en el cierre del partido no marcamos bien y vino el gol».

Aspectos claves del partido

«Hoy estuvimos relativamente sólidos en defensa, en momentos claves no la pudimos meter. En ataque nos faltó tranquilidad para tener ese pase importante y no recuperar y querer hacerlo. En defensa, del medio hacia adelante, nos faltó estar cortos desde atrás para no ceder la posesión. No era un partido para perder, no nos vamos conformes».

Clemente Montes

«Pensamos que no podía jugar, porque tenía una molestia en la rodilla. Terminó jugando y el tiempo que jugó lo hizo muy muy bien. Tuvo un semestre de pocos minutos fútbol, se va a tener que ir poniendo bien de a poco e ir jugando».

Mensaje al hincha

«Si fuera hincha, también estaría caliente, porque hoy teníamos una buena oportunidad y no la pudimos aprovechar. Tenemos un sinnúmero de dificultades, buscaremos la manera de que eso se vaya sorteando rápidamente. Mi frustración es que mejoramos en algunos aspectos, pero no en lo que esperábamos».

/cruzados