Tras afirmar durante esta jornada que buscaría aprovechar la presencia en Chile de la exPresidenta Michelle Bachelet para reunirse con ella debido a “la experiencia” de la ex jefa de Estado, el Mandatario Gabriel Boric logró concretar esta tarde su deseo. A esta hora se dirige a la casa de la exmandataria en La Reina, luego de que la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU arribara este miércoles al país -sin anuncios oficiales sobre su visita-, y a pocas horas de haber explicitado su postura a favor del Apruebo en el plebiscito.

Durante esta jornada, y tras participar en Peñalolén del lanzamiento del primer video de la campaña “Chile Vota Informado”, de cara al plebiscito del 4 de septiembre, Boric fue consultado en La Moneda por el arribo al país de la exPresidenta.

“Siempre que viene la Presidenta en algún momento yo estoy totalmente disponible para conversar con ella, en función de sus tiempos, ella viene como ciudadana y a mí me sirve mucho conversar con ella por la experiencia. Así que es algo que buscaré”, indicó Boric en la ocasión.

Las frases de Bachelet

Antes de embarcarse desde Lima, Perú, a Santiago, la exPresidenta Bachelet había señanado tener “una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre”.

“Yo lo he dicho antes, yo estoy por el Apruebo de la reforma a la Constitución. Lo he dicho también de una manera simbólica que me recuerda también una canción de Pablo Milanés que dice ‘no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé’, entonces yo sí estoy por el Apruebo”, indicó ante una consulta de la prensa.

/gap