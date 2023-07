El diputado Andrés Jouannet presentó una denuncia ante la Contraloría para que se investigue la entrega de 442 millones de pesos en un período de cinco meses a una consultora en la región de La Araucanía por parte, en su mayoría, de Conadi. El caso llama la atención, entre otras cosas, porque se trata de una sociedad creada recién en febrero de este año.

Para conocer los detalles de esta denuncia, en Mirada Líbero conversamos con su autor, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, quien señaló que se trata de una situación que le llamó la atención y que le parece “a lo menos, anómala”.

El legislador por La Araucanía indicó que tras una denuncia anónima él mismo revisó el portal de Chile Compra y halló una consultora que se había creado el 1 de febrero de 2023 y que el día 28 de febrero del mismo año obtuvo un contrato por 80 millones de pesos de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), para enseñanza de la lengua mapuche. Relató que “después me voy encontrando con que hay una serie de otros proyectos que inmediatamente comienza a ganar esta misma consultora”.

Se trata de la «Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada» o «Chikawal Limitada», que en cinco meses se adjudicó un total de cinco licitaciones de Conadi; y una sexta, de la Seremi de Educación de Ñuble.

Los seis contratos

Según el detalle ofrecido por el parlamentario, luego del primer contrato logrado en febrero, el 27 de marzo se adjudica otra consultoría de 44 millones para la contratación de Educadores de Lengua y Cultura Indígena (ELCI) y capacitación en la región de Los Lagos, por parte de la Conadi. Luego, el 12 de mayo, esta misma consultora obtiene 80 millones de pesos por una licitación con la misma descripción, también para la Conadi.

El 28 de junio, en tanto, se adjudica 4 millones de pesos para la masificación de las lenguas quechua y ckunsa, pero esta vez para Conadi en la zona norte. Ese mismo día se ganan una nueva licitación, esta vez de 37 millones de pesos. Después, el día 3 de julio consiguen, desde la Seremi de Educación de la región del Ñuble otra capacitación para educadores tradicionales en lengua, historia, cosmovisión y cultura mapuche.

“Lo primero que me llama la atención es que una consultora que comienza con $500 mil de capital a 5 meses tiene multiplicado su capital en un 900%, en $445 millones. Si eso no le llama la atención a alguien, en que país estamos”, sostuvo Jouannet.

El parlamentario agregó que entregó la documentación a Contraloría, puesto que “por lo menos en dos de las licitaciones dentro de las bases, y posterior en las resoluciones y en las actas, se plantea que se entregan estas asignaciones a pesar de que en Cañete y Osorno se ha consignado que no cuenta con experiencia anterior. Entonces, no entiendo cómo desde Conadi no le piden experiencia a una consultora cuando estamos asignando $442 millones”.

Al mismo tiempo, confirmó que le entregó la información al Fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, con quien se reunirá este jueves. “En esto no estoy ni prejuzgando ni nada, pero tiene cara de león, cuerpo de león y cola de león. Es león. Y me parece que es una situación anómala respecto de cómo se entregan recursos de la Conadi. Voy a hablar con el fiscal porque creo que si se demuestra que ha habido situaciones que no se corresponden a una licitación bien hecha, aquí tienen que haber naturalmente consecuencias penales”, aseguró.

Otro punto que alertó al parlamentario es que la sociedad la conforman dos personas que tienen el mismo apellido, a quienes supone primos. “Uno es sociólogo y la otra es contadora, por los antecedentes que tengo, y por tanto también me llama la atención que dos profesionales de estas áreas estén vinculados a temas de lenguas. No estamos hablando de ningún lingüista”, dijo.

Además, cuestionó que «de forma muy extraña hoy (ayer) el director de Conadi está de vacaciones y no responde preguntas».

Jouannet: “Hay desprolijidad del Ministerio de Desarrollo Social, liderado por el ministro Jackson”

No son pocas las voces que han pedido la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, debido a su ligazón con Revolución Democrática, a pesar de la defensa que obtuvo de la ministra Tohá. Con estos nuevos antecedentes, se agrega otra arista; ya que la Conadi depende del ministerio que encabeza el fundador de RD.

Al respecto, el diputado Jouannet señaló que “hay desprolijidad del Ministerio de Desarrollo Social, liderado por el ministro Jackson, en el sentido de que si uno sabe hoy día que hay claramente situaciones como lo de Democracia Viva, donde se ha señalado que hay elementos de corrupción, uno rápidamente tiene que instruir a su equipo a que busquen en todo el servicio alguna situación anómala para denunciarla y comenzar la investigación, entonces si el ministro Jackson no lo ha hecho es una desprolijidad de él, porque debería estar encima de su ministerio”.

De igual manera, el diputado apuntó que «en política, las responsabilidades son políticas, y si bien esta es una responsabilidad que le cabe al director de la Conadi, también al ministro, porque al ministro se le anticipó que este tipo de problemas pueden ocurrir en su ministerio, como todos los ministros lo saben».

Añadió que “el ministro Jackson es rebueno para ir a poner la pala, yo fui dirigente estudiantil, él también, es muy de dirigente estudiantil, pero eso es solamente para las cámaras porque lo que un ministro tiene que hacer son estas cosas: fiscalizar su propio ministerio y ver si es que hay situaciones como estas. No es normal que una consultora que se constituye recién, que no tiene oficina en Temuco, el ministro debió haberlo observado, yo soy diputado y lo observé, ¿por qué no lo observó si tiene asesores para estas cosas?”.

Jouannet: “Estos jóvenes demuestran que no tienen moral política”

Jouannet acusó directamente a Jackson, indicando que “ha liderado a un partido que la verdad se ha dedicado hace bastante tiempo a defraudar a los chilenos. Primero, él cuando dijo que donaba la mitad de su sueldo, y eso es mentira, él mintió. Después, su propio partido hizo una presentación ante el Servel de una serie de compras que habían hecho y el Servel las rechazó porque eran fundamentalmente trago y cosas de una fiesta. Después, un miembro de su partido fue condenado por situaciones en la Municipalidad de Providencia. Después, otro miembro estuvo vinculado a apuestas irregulares de tenis que denunció el Canal 13, y podemos seguir. Estos jóvenes que vinieron a hablar de moral política y que dijeron que nosotros en la Concertación éramos de lo peor, hoy demuestran que no tienen moral política”.

Agregó que “estamos frente a una generación que pasó de la universidad al Parlamento y que, en ese contexto, le faltó la madurez de vida para no andar enjuiciando a cualquiera y ponerlo en la silla de los acusados y ellos ser las blancas palomas, y que efectivamente son éticos 100%, y no es así. El ministro Jackson, permanentemente, ha tenido que comerse sus propias palabras, y como dice el dicho: siembra viento y cosecharás tempestades, porque eso es lo que está ocurriendo”.

En esta misma línea, dijo que “en los buenos tiempo de la Concertación cuando había situaciones como estas, lo que había era una responsabilidad política y los ministros renunciaban. Espero que el día de mañana se asuman las responsabilidades de Estado, como era en antaño”.

Original de El Líbero

