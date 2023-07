Este es el análisis, uno x uno, de los jugadores de Colo Colo que actuaron ante el América MG

FERNANDO DE PAUL: A los 20 minutos recibió el primer tiro al arco, suavecito y a las manos y cerca de los 40´sacó al córner una pelota que se metía arriba. Después del 2-0 el América se acercó más y lo encontró siempre atento. En el gol del descuento no tuvo nada que hacer

¡NOTABLE DE PAUL PARA MANTENER EL CERO!#SUDAMERICANAxESPN El meta de #ColoColo estuvo espléndido para despejar un remate de Mastriani que tenía destino red. ¡La más clara del #AméricaMG! ¡Síguelo en vivo por #ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/Hvc51efvl9 — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) July 11, 2023

ÓSCAR OPAZO: Como se presumía, fue más puntero que lateral. Pero no fue determinante en sus proyecciones

MAXIMILIANO FALCÓN: Bien de alto, en la única que quedó corto pudieron cobrarle penal porque la bajó con la mano. Muy bueno el pelotazo que metió para el gol del Colorado Gil

ALAN SALDIVIA: Seguro en la marca, pero sin ganar en el área contraria donde Colo Colo necesitaba juego áreo

AGUSTÍN BOUZAT: Teniendo todo el campo libre, en el primer tiempo no se fue nunca arriba. Fue el que tuvo más problemas en la marca

CÉSAR FUENTES: No teniendo a quien marcar en el medio, trató de aparecer por sorpresa en el área contraria. No siempre lo consiguió. Muy clarito en la salida, sus peses siempre llegaron a destino

LEONARDO GIL: Comenzó manejando el partido, pero fue perdiendo importancia a medida que avanzaba el primer tiempo. En la apertura de la cuenta su definición fue fantástica. Luego del gol volvió a crecer nuevamente y marcó el 2-0 con un zurdazo extraordinario. Fue por lejor la figura de la cancha y no solo por los goles

ESTEBAN PAVEZ: Se hizo notar por un remate desde fuera del área en el primer tiempo, pero no tuvo la importancia en el juego del equipo que se le conoce

JORDI THOMPSON: Nada en lo que alcanzó a jugar

DAMIÁN PIZARRO: Chocó mucho y ganó poco en el primer tiempo. Aguantó muy bien la marca en el pelotazo que derivó en el gol de Gil y de ahí en más levantó muchísimo su rendimiento hasta que fue sustituido

CARLOS PALACIOS: Comenzó pidiendo mucho la pelota, pero llegando poco. La primera que tuvo fue un enganche por la ziquierrda y un tiro que pasó cerca del segundo palo. En el segundo tiempo, un tiro libre potente y pocomás

FABIÁN CASTILLO: Ingresó por Thompson, un cambio que estaba cantado. Aportó entrega, pero como ha sido su característica aportó poco en ataque

LEANDRO BENEGAS Y ERICK WIEMBERG: Entraron cerca del final y casi no tocaron la pelota

GUSTAVO QUINTEROS: Carlos Timoteo Griguol decía que los partidos importantes no lo puedes jugar con dos delanteros juveniles y sin experiencia. Pareciera que el entrenador de Colo Colo no lo escuchó y perdió 45´con Thompson en cancha. Corrigió el error en el segundo tiempo y Colo Colo mejoró claramente. Luego del 2-0 se conformó tempranamente, no mandó a su equipo a buscar el tercer gol y lo pagó caro con el descuento

/EMG