Muchos están sorprendidos de que Marruecos esté en la semifinal del Mundial a las puertas de alcanzar algo increíble… SER CAMPEÓN MUNDIAL… se preguntarán, como es posible que este equipo junto con Croacia son los únicos invictos en lo que va de Mundial, como es posible que Marruecos haya empatado a cero con Croacia, derrotado 2 a 0 a Bélgica (pudo ser 3 a 0 pero le eliminó un gol legítimo el VAR), como es posible que haya eliminado a España a Portugal, como es posible que permanezcan invictos jugando contra equipos élites, que sean la mejor defensa del Mundial, solo 1 gol (autogol papá) en 5 juegos, que ni Peresiv, ni Modric, Lukaku, Hazar, De Bruyn, David, Morata, Cristiano Ronaldo, ningún puto amo delantero, les haya siquiera un mísero gol podido anotar, ¿como es posible?,¿que carajo hicieron?, Yo les tengo la respuesta.

Marruecos es un proyecto a largo plazo que lleva años, que se inicio con la idea e inauguración de la Academia de Fútbol del Rey Mohamed VI en 2006, en dónde decretó que no debía haber ni un niño de la calle en su Reino, creando diferentes asilos o albergues para niños en todas las provincias, pueblos y ciudades, y aquellos niños con verdadero talento para el fútbol, sean reclutados y becados cómo semillas de su Academia de Fútbol en Palacio de 200.000.000 de Euros, de allí salió el goleador contra Portugal, Youssef En-Nesyri, de las calles de Fés, a ser Campeón de Europaleague con el Sevilla, a goleador de 4tos de final de una Copa del Mundo; junto a ello, igualmente el Rey que como se ve es fanático del fútbol, contrató un ejército de buscadores de talentos para que buscasen a los mejores jugadores de fútbol jovenes con sangre Bereber o Marroquí en cualquier rincón del planeta, y es así que 14 jugadores de sangre marroquí nacidos en países tan diversos como España, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Inglaterra, y hasta en Canadá, fueron captados y traídos a Palacio, a Rabat, el mismo Rey en una entrevista explicó sus razones para hacer todo este esfuerzo, “cuando yo ví que Francia arrasa en los Mundiales con sangre de Africanos, cuando ví que su más grande jugador en la historia, es un bereber, un árabe, un africano, argelino, como Zinedine Zidane , me dije, ya basta, ya está bueno, que esta gente se aproveche de nuestros trabajadores, de nuestros cerebros, se apropien de nuestras riquezas y minerales, ¿nos van a sacar hasta la sangre?, no más, el próximo Zinedine Zidane será Marroqui”.

Es así como se conformó este equipo, pero había un problema… más allá que estos jugadores llevarán sangre marroquí en sus venas, alguien se hizo la siguiente pregunta, ¿como sembrar arraigo, unidad, fraternidad en tantos hombres de tan diferentes y distantes orígenes?, ¿Como tener un grupo sólido, una roca para jugar el Mundial?, Está es la gran pregunta que se hizo el DT Walid Regragui apenas asumir la responsabilidad de dirigir el equipo a tan solo meses para jugar el Mundial, tenía serios problemas en el grupo, había una rebelión entre los jugadores, confrontados con el entrenador Croata que el sustituía, y es así que se le ocurrió una idea genial, se dijo, “¿que es lo común entre todos, que nos une y nos hacen uno solo, una unidad?… Si… Nuestras madres, todos venimos de un vientre bereber, de un vientre marroquí, estemos donde estemos, vengamos de dónde vengamos, no importa nuestras diferencias, tenemos todos una madre Marroquí; y es así que le comunico su idea y pedido al presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, el cual a su vez es el cuñado del Rey, y este último ordenó buscar a todas las madres de los miembros de la delegación, desde el utilero hasta la del DT, estén dónde estén, las reúnen y se las llevan de sorpresa a todos al lugar de concentración en Qatar.

Y es así como se encontró el arma secreta mata gigantes marroquí, las madres. El Rey Mohamed alquiló una Villa completa para el equipo en un oasis artificial en pleno desierto a las afueras de Doha, hasta los cocineros de Palacio fueron trasladados hasta allá, los ingredientes, alimentos, frutas, verduras, todo, tiene origen marroquí, y las Madres se han convertido en el mayor y mejor aliado del DT, en sus principales asistentes, prácticamente en las coordinadoras de equipo, son las que se encargan del menú, cada una sabe cuál es el plato favorito de sus hijos, hasta algunas han ordenado preparar la comida bajos sus órdenes y recetas exclusivas, cuando el DT requiere de disciplina, que los jugadores se vayan a dormir temprano, y se levanten a la hora, son las madres la que ponen el orden, mandan a dormir a sus hijos y los levantan, les sirven al DT hasta de psicólogas, no existe alguien que reconozca y sepan más sobre el estado de ánimo de los jugadores que sus propias madres, hasta de enfermeras y cuidadoras de los lesionados estas mujeres al DT les sirve, que mejores cuidadoras y veladoras de que cumplan con el tratamiento que sus propias madres, la idea ha resultado en toda una genialidad.

Pero lo más importante de todo lo explica el propio DT Regragui en una entrevista a la prensa marroquí… “Si tú le preguntas a cualquier hombre en el mundo entero que es lo que más ama en sus vidas, cual es el ser más importante, todos, prácticamente todos te dirán, “mi madre”, un hombre por su madre hace hasta lo imposible, mata, o da la vida, es la mayor de las motivaciones, así que nada mejor para motivarles, que sus madres enten a sus lados, en estos momentos tan tensos e importantes, no hay nada mejor que ello, yo estoy feliz, motivadísimo con mi madre aquí, nunca mi madre pudo verme jugar como profesional en un estadio, nunca me había visto dirigir a un equipo, es la primera vez y la emoción la sensación de ello, de vivirlo es indescriptible, lo mismo les pasa a mis jugadores, tener a nuestras madres en el estadio nos impulsa, y a su vez nos da serenidad, tranquilidad y confianza, que mejor estímulo que ellas, están en el estadio, nos observan, nos alientan, carajo, que importa contra quién juguemos o quién tengamos en frente, jugamos para nuestras madres, no podemos defraudarles, quien nos detiene, no jugamos por una Copa, jugamos por y para lo más grande, jugamos para y por nuestras madres”.

Allí se los dejo, este miércoles juegan la mejor defensa del Mundial vs la mejor Delantera, Marruecos vs Francia, cuidado mucho cuidado con los Marroquíes, juegan como local, todos los africano, los árabes, los palestinos, el 3er mundo les apoya, informan que de Arabia, Dubai, Marruecos, Egipto, Turquía, de todas partes del Mundo Árabe están viajando en este preciso momento a Qatar, y que la reventa de entradas se está moviendo de una manera brutal, Españoles, Portugueses, tenían comprado en banda estos tikes, ahora todo los Árabes están tras los mismos, lo que van a ver en el Estadio el miércoles va ser algo que jamás habrán visto, la locura total, y entre el público habrán 33 mujeres especiales, únicas, para 33 hombres en cancha, estará el Arma Secreta de los Marroquíes, LAS MADRES.