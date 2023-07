Tras años de grandes papeles en algunas de la series más populares del mundo, este miércoles Pedro Pascal se adueñó del mayor reconocimiento de su carrera.

El intérprete de 48 años consiguió una nominación como Mejor actor de serie de drama en los Emmy, en reconocimiento a su rol de Joel Miller en The last of us, la exitosa producción que HBO emitió a partir de enero de este año y que adapta el videojuego homónimo.

Según el anunció que realizó la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, se medirá ante pesos pesados de la industria: Jeff Bridges (The old man), Bob Odenkirk (Better call Saul), y Jeremy Strong, Brian Cox y Kieran Culkin, todos por Succession, El único del grupo que anteriormente ha triunfado en la categoría es Strong.

En su debut en la premiación, Pascal sumó dos menciones más: Mejor actor invitado de serie de comedia, por su labor en Saturday Night Live, y Mejor narrador, por su trabajo en la docuserie de CNN Patagonia: Life on the edge of the world.

/psg