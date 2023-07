En el marco de su intervención ante la comisión de Constitución del Senado, presidente de la comisión Libertad de Prensa, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Jornet, abordó este miércoles las aprensiones que tienen sobre la conformación de comisión contra la desinformación creada por el Gobierno.

Tras escuchar las exposiciones de las ministras vocera de Gobierno, Camila Vallejo y de Ciencia, Aisén Etcheverry, Jornet afirmó que se «despejan algunas dudas» que tenían, aunque también indicó que otras persisten.

En esa línea, explicó que «cuando expresamos nuestra preocupación lo hicimos, porque con llamativa frecuencia en América Latina y en otras latitudes, los gobernantes tienden a tomar decisiones que restringen la libertad expresión o buscan imponer una verdad oficial».

Con ello, afirmó que «los gobiernos muchas veces comienzan con acciones como las que se están planteando aquí y luego van virando rápidamente a medidas que terminan generando censura y resolviendo que es lo real y lo que no es verdad».

Aún sí, precisó que «no digo que esto sea lo que va a ocurrir en Chile, pero si nos genera cierta alarma, cierta alerta de estar con las antenas bien paradas para evitar que se avance y se termine afectando la libertad de prensa, pero más aún la libertad de expresión».

Respecto a los dichos de las ministras, Jornet precisó que «me parece que hay una contradicción entre lo que señalaba en su última intervención la ministra Vallejo sobre la necesidad de preservar, proteger al Periodismo y el modo en que se integró la comisión. Yo entiendo que en el tema de la desinformación el Periodismo no debe ser parte de políticas que vayan dirigidas específicamente contra los medios pero sí creo que los medios somos en parte víctimas de este fenómeno».

Esto, pues acotó, que «enfrentamos una creciente competencia de redes sociales que cargan con información sobre la sociedad que muchas veces no está preparada para recibir ese volumen de información (…) pero además obliga a la prensa a un ejercicio de chequeo permanente de multitudes de datos que en muchos casos no es posible distinguir la realidad de lo que no lo es».

Y si bien apuntó que «la desinformación es un tema que nos preocupa enormemente», dijo también que «no creemos que regular sea el camino, sino que claramente y en esto apunto a lo que decía la ministra Vallejo, creo hay que trabajar muy intensamente desde los gobiernos en dos aspectos, la alfabetización mediática o digital (…) pero en paralelo reforzar, tener políticas claras de aliento al Periodismo tradicional que investiga, a los medios tradicionales y nuevos medios, que estamos siendo hoy debilitados por una acción de las propias plataformas digitales».

Por otra parte, preguntó que «no me queda claro la razón de que esta temática sea debatida en el Ministerio de Ciencia (…) Yo creo que es un tema que va mucho más de lo tecnológico, de lo científico, es un tema que tiene aspectos de la educación, la libertad de expresión, sociológico y que debería ser abordados en un ámbito de debate mucho más amplio» como el Congreso.

Finalmente, el representante de la SIP consideró que «el modo en que se ha planteado la comisión, en que se ha anunciado este tema y la forma de integración no fueron las más felices y ojalá que estas declaraciones que se han empezado a realizar, sirvan para tener una mirada mucho más clara hacia donde si se va a avanzar con esta cuestión. Es un debate que todas las democracias tienen que realizar y tiene que estar integrado con políticas claras dirigidas a proteger la actividad periodística».

Exposiciones de ministras

Por su parte, la ministra Vallejo planteó que luego de los informes que emita la comisión contra la desinformación vendrá una discusión pública del tema, acotando que esto «no excluye al Congreso Nacional de debatir, no lo excluye de tramitar los proyectos de ley» sobre el tema.

Mientas la ministra Etcheverry recordó que ayer «apropósito de toda la discusión que hubo sobre si esto iba a abordar los medios de prensa o se refería solamente a las plataformas digitales, la comisión prefirió de inmediato despejar ese punto y decir medios de prensa no van a estar incorporados en nuestro análisis, sólo plataformas digitales».

Y agregó que sobre las «plataformas digitales también es una pregunta cuál es el alcance del concepto, es parte de lo que se va a discutir en la próxima sesión».

«Es redundante decir que los medios de prensa van a estar excluidos, porque no están dentro del objeto del decreto, pero sin embargo, explicitarlo ayuda un poco a hacerse cargo de las preocupaciones que han existido», remató.

