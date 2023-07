Como parte de sus actividades oficiales en Madrid, el Presidente de la República, Gabriel Boric, sostuvo una reunión con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), junto a la comitiva de empresarias que lo acompañan en el periplo por Europa.

En su alocución, el Mandatario relevó que «con España nos unen lazos comerciales de cooperación y amistad» y asimismo, confidenció que le comentó al Rey Felipe VI y a su par del gobierno español, Pedro Sánchez, que «desde que soy Presidente he tenido la permanente sensación de que España ha empujado a la Unión Europea a mirar de nuevo a América Latina».

Apuntando a la socialización de materias como la cultura, la tecnología y la educación, Boric, indicó que «creo que las empresas han demostrado ser una fuente y un vector que muchas trae mucho de ello. Las empresas muchas veces van incluso adelante que el Estado respecto a materias de innovación».

Señalando a Chile, el mandatario destacó al país «como un lugar donde crear valor, donde las empresas generan transferencias tecnológicas, donde hay innovación, donde hay encadenamiento productivo, donde además se dialoga con las comunidades».

«Nuestro país, como saben, es un socio confiable y un destino seguro para la inversión y eso se representa en el alza del 31% en los flujos de inversión extranjera durante el 2022, que es la mejor cifra que hemos tenido desde el año 2014», sostuvo.

Por lo demás, el mandatario destacó que «logramos resolver los problemas que teníamos en nuestro país, o encauzarlos institucionalmente». No obstante, advirtió que «Chile por cierto tiene problemas. No vengo aquí a vender un cuento de país perfecto cuando no lo somos».

«Tenemos un montón de desafíos y muchos dolores, desgarros que florecen, por ejemplo, a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que vamos a conmemorar el 11 de septiembre de este año. Heridas que aún no han sido cerradas y una desigualdad profunda que todavía tenemos que hacer mucho por mejorar», añadió.

Ahora bien, el Presidente destacó que «somos un país que ha mejorado significativamente los últimos años. Los últimos 30 años desde la vuelta a la democracia, somos un país que ha disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado por el mundo, que ha optado por el multilateralismo, que ha logrado abrir lazos comerciales y culturales con diferentes regiones que hoy día nos enorgullece».

