El jueves, algunas isapres llegaron hasta la Corte Suprema para presentar sus argumentos ante los recursos presentados por afiliados por las alzas del GES. Un manotazo de ahogado, a juicio del exministro de Salud, Jaime Mañalich, según dijo rápidamente la mañana de este viernes en ADN Hoy:

“Las isapres, como las entendemos, están fallecidas, no tienen futuro. Esencialmente, porque por distintos mecanismos, el continuo aumento de costos sin control por parte de las aseguradoras ha sido simplemente cajas pagadoras, lo intermedia la isapre, es algo que ya no tiene sentido, porque al menos en dos de los elementos del precio de la prima, que son la tarifa del plan base y la tabla de factores, de acuerdo a la Corte Suprema, ya tiene una definición por parte del Estado y la Superintendencia, que dice cuál es el precio máximo de la tabla de factores, de la prima y que probablemente pase ahora con el GES”.

Un cambio en la postura de la Suprema sería “muy raro”, a juicio del médico: “Las isapres tienen certificado de defunción. El punto es: cómo y en qué fecha fallecen”.

En la misma línea, tampoco habría una legislación específica, como la rechazada en septiembre pasado, que establecía un plazo de dos años para el fin de las aseguradoras. “No va por ahí”, adelantó Mañalich, pero es probable que aparezaca en el debate dentro del Consejo Constitucional.

“Lo que va a ocurrir es que las isapres, que está ocurriendo ya, se están asociando con compañías de seguro y el escenario más probable es que una tras otra caigan por sus dificultades financieras y que, en definitiva, las personas, como ya está ocurriendo y Fonasa trabaja muy fuerte para que ocurra, un número creciente de personas que hoy están en el sistema de isapres se traspase con su 7%”, vaticinó.

Pero la opción que pone sobre la mesa el exsecretario de Estado es una red público-privada que, hoy en día, “puede producir muchos más servicios de los que hoy produce”:

“Fonasa ha privilegiado, por razones de dogma político, el financiamiento de estas prestaciones en el sector público, incluso en horarios fuera del horario normal, incluso con remuneraciones más altas en los hospitales públicos, en lugar de integrar para esta espera una vigorosa red público-privada, como se hizo para el covid y el virus sincicial”.

Influenza y sincicial

“Era complementamente predecible. Los números estaban sobre la mesa”. El diagnóstico de Mañalich ante el alza de contagios, fallecimientos y demanda de camas UCI es categórico. Y otra vez, su solución es “una red público-privada”.

El exgerente general de la Clínica Las Condes cree que el registro histórico de contagios de ambos virus, influenza y sincicial, también tiene un factor en la “fracasada campaña de vacunación. En el hecho, la campaña de influenza del adulto mayor ha sido un fracaso y eso se manifiesta en muertes, se paga con muertes”.

“En ese contexto, a pesar de que ya es tarde, hay que hacer un llamado a que se vacunen. Y generar una red público-privada para evitar que la gente fallezca (…) La vuelta a clases puede traer un pequeño rebrote en niños escolares, el cual el sincicial respiratorio es leve (…) No se puede seguir en chile con el cierre de las escuelas por razones epidemiológicas. El daño asociado a eso que hemos sufrido y que es evidente con datos, es algo que en Chile no se puede seguir tolerando. El fracaso de la campaña de influenza no puede ser pagado por niños que se quedan en sus hogares (…) Cerrar colegios, modificar el calendario escolar, tiene que ser algo prohibido y vetado”, cerró.

/psg