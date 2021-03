Bruno Barticciotto, hijo del ídolo de Colo Colo 91, Marcelo Pablo, tuvo un debut soñado en el profesionalismo, anotando un gol y entregando una asistencia con la camiseta de Palestino.

Barticciotto Jr. hoy concedió una entrevista al programa Al Aire Libre, donde su padre es comentarista y se emocionó al hablar con su retoño. “Sabes lo orgulloso que me siento y sé lo que luchaste por llegar a este momento, lo que estás sintiendo y cómo te mentalizaste. No sabes cómo grité el gol, acá en el edificio pensarían que estaba loco. Así que tranquilo, paso a paso, todo a su momento llega. Te mando un beso enorme, te amo con mi corazón”

Por su parte, Bruno reconoció que: “Papá siempre fue a verme jugar y al comienzo era bastante gritón, se escuchaba en toda la cancha. Él era súper exigente, no me gustaba que me dijera que jugaba mal porque yo lo sabía pero al pasar los años se fue calmando”

COMIENZOS DIFÍCILES

Bruno Barticciotto también pudo ser jugador de Colo Colo, pues hasta el 2010 jugó en el fútbol formativo de los albos.

Lamentablemente su padre tuvo que sacarlo de Macul, tras ser amenazado por miembros de la Garra Blanca, que incluso lo agredieron en el estadio Monumental. Ante el peligro que pudiera correr su hijo de 9 años estando en el Monumental todos los días, prefirió llevárselo a San Carlos de Apoquindo, lugar donde creció defendiendo los colores de Universidad Católica en 1995.

El año pasado ,fue citado al primer equipo por Ariel Holan, pero no llegó a sumar minutos.

Con la llegada de Poyet , le ofrecieron salir a préstamo a Palestino porque tendría más posibilidades de jugar