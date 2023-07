Apenas el 10% de los estadounidenses aprueba la manera en que la democracia funciona en Estados Unidos y cómo representa a los intereses de la ciudadanía, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

La mayoría de los adultos en Estados Unidos dicen que las leyes y políticas no están funcionando en cuanto a representar lo que la mayoría desea, en temas como la economía, el gasto público, la tenencia de armas, la inmigración y el aborto. El sondeo indica que un 53% dice que el Congreso está haciendo un mal trabajo en defender los valores democráticos, comparado con apenas un 16% que dice que sí está haciendo un buen trabajo.

Las conclusiones ilustran la alienación política generalizada en Estados Unidos, un país país polarizado que apenas de recupera de la pandemia y atraviesa una recuperación ensombrecida por la inflación y temores de recesión. En entrevistas, muchos ciudadanos estaban menos preocupados por la maquinaria de la democracia -como las leyes electorales y la tabulación de votos- que por los resultados.

En general, aproximadamente la mitad de la población -49%- dice que la democracia no está funcionando bien en Estados Unidos, comparado con 10% que dice que está funcionando muy bien o extremadamente bien y 40% que dice que está funcionando más o menos bien. Aproximadamente la mitad dice que los partidos políticos están haciendo un mal trabajo en defender la democracia, incluyendo 47% que dicen eso de los demócratas y aun más -56%- que opinan eso sobre los republicanos.

Un 53% de los estadounidenses opina que los puntos de vista de “gente como tú” no están siendo representados. Un 35% dice que se siente moderadamente representado y un 12% dice que se siente muy bien o extremadamente bien representado. Aproximadamente un 60% de los republicanos e independientes opina que el gobierno no los está representando bien, comparado con 40% para los demócratas.

La encuesta muestra que la amplia mayoría de los estadounidenses -71%- cree que lo que la mayoría desee debe ser muy importante a la hora de redactar leyes y políticas, pero solo un 48% cree que esa es la realidad.

Y las opiniones se vuelven más negativas cuando se trata de temas específicos: aproximadamente dos tercios de los adultos opinan que las políticas sobre inmigración, gasto público, aborto y tenencia de armas no son representativas de los puntos de vista de la mayoría de la ciudadanía, y casi la misma cantidad opina lo mismo en cuanto a la economía y temas LGBTQ+. Más de la mitad dice que las políticas actuales no reflejan lo que mayoría desea en cuanto a salud pública y el medio ambiente.

