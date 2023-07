Es el primer llamado a licitación de obras públicas anunciado durante el gobierno del Presidente Boric. Este viernes, la titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jessica López, junto al director general de Concesiones de la cartera, Juan Manuel Sánchez, anunció la cartera de 11 concesiones contempladas para 2023, la cual suma inversiones por un total de US$ 5.800 millones. La principal, y cuyo llamado a licitación ya está en marcha, es para el proyecto de la nueva Ruta 5 en el tramo Santiago-Los Vilos, con recursos involucrados de más de US$ 1.200 millones.

Las siguientes concesiones para este año son: el acceso Norte a Concepción (segunda concesión), donde se estima que la llamada a licitación sea en agosto, con una inversión de US$ 564 millones; el aeropuerto de la Región de La Araucanía (segunda concesión), con llamado en septiembre (US$ 92 millones); la segunda concesión de la Ruta 5 en el tramo Temuco – Río Bueno, con llamado en octubre, por US$ 675 millones, y la ruta Pie de Monte (región del Biobío), con llamado de licitación en octubre y con una inversión de US$ 416 millones.

En tanto, para diciembre, la cartera tiene contemplado el llamado a licitación del proyecto de Cárcel Laguna de Talca, con una inversión de US$ 23 millones; la red aeroportuaria Norte (3ª Andrés Sabella, 2ª Desierto de Atacama), con US$ 288 millones; la Ruta 5 en el tramo Iquique – Antofagasta (US$ 630 millones); la Ruta 5 en el tramo Caldera – Antofagasta (US$ 900 millones); accesos a Valdivia (US$ 675 millones), y los electrocorredores de Concepción, con una inversión de US$342 millones.

La primera de la lista

En relación al proyecto de la ruta que une Santiago y Los Vilos -de 223 km-, se contempla la construcción de cuartas pistas entre el enlace Buenaventura y hasta el enlace Batuco – Liray, la construcción de terceras pistas desde el enlace Batuco – Liray hasta el enlace Acceso sur Túnel El Melón y una nueva calle de servicio por el lado oriente de la entrada del Túnel El Melón, de aproximadamente 1 kilómetro.

También se considera la construcción de cerca de 89 km de calles de servicios y de tres nuevos puentes para darles continuidad, la implementación de un nuevo sistema de cobro de peaje electrónico, nuevas áreas de servicios generales, tramos de ciclovías y reemplazos de plazas de pesaje, entre otras.

Dentro de los beneficios del proyecto, desde el MOP mencionaron el ahorro de tiempos de viaje y combustible derivados de la rectificación de curvas y pendientes para velocidad de 120 km/h, el aumento de los niveles de seguridad, ampliación de las bermas, nuevas pasarelas peatonales, entre otras medidas, las cuales desde la cartera esperan que se traduzcan en una menor tasa de accidentabilidad.

En términos de empleabilidad, estiman, considerando la inversión prevista, que entre los años 2027 y 2031 se generarían más de 7 mil empleos promedio mensual.

