Arturo Vidal jugó sus primeros minutos con la camiseta del Athletico Paranaense, equipo que sacó un importante triunfo ante Bahía, para escalar posiciones en el Brasileirao.

El chileno entró en el minuto 60′ a la cancha y fue recibido con una ovación por los hinchas locales, que repletaron el estadio Arena da Baixada para ver al nuevo y flamante refuerzo del ‘Furacao’.

Pero, lo más importante ocurrió después del partido

Esto es lo que dijo Arturo Vidal:

Después en conferencia de prensa fue consultado por el tema y se largó. «Con Sampaoli para mí es un tema que está cerrado y ahora me di cuenta de mucha gente que me dijo quién era, yo nunca hice caso, pero ahora me di cuenta la persona y el entrenador que es. La verdad que me siento feliz no estar con él».

/EMG