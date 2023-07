El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), está en la mira de la Fiscalía. Según informó «La Tercera» el viernes, la fiscal Giovanna Herrera, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se apronta a formalizar esta semana al alcalde debido a un caso de presunto cohecho relacionado con su famosa iniciativa de las farmacias populares.

El caso salió a la luz en medio de una denuncia por estafa que realizó Best Quality SPA –proveedor de insumos médicos– en contra de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) –entidad liderada por Jadue–. Durante la pandemia, la firma proveyó a Achifarp de miles de insumos médicos, como mascarillas, pecheras, guantes y alcohol gel. Sin embargo, según denuncia la compañía, Achifarp no cumplió con sus compromisos de pago, por lo que se querellaron por estafa.

Fue en medio de este caso que el proveedor reveló que Jadue solicitó una donación de insumos fuera de contrato para el Partido Comunista. El vendedor y comisionista de Best Quality César Ramírez se autodenunció ante la Fiscalía y reveló un soborno que pagaron a Achifarp a solicitud de Jadue, ya que éste les pidió un «bono» adicional de insumos para asegurar su permanencia en otros proyectos. Estos elementos serían para el municipio, pero finalmente fueron a parar a la sede comunal del Partido Comunista en Recoleta.

Según la versión del ejecutivo, Jadue le deslizó que con este gesto se garantizaría que Best Quality siguiera como proveedor principal de las farmacias municipales y participara en el futuro en otro proyecto, los «supermercados populares». «Con el objeto de no estropear las relaciones y teniendo a la vista la calidad del alcalde Daniel Jadue, accedimos como empresa a efectuar una donación», declaró Ramírez. Agregó que el jefe comunal le dijo que esta «bonificación» era algo común que hacían todos los proveedores de Achifarp.

Dijo que en un comienzo no aceptaron, ya que esos productos no estaban considerados dentro de los acuerdos que habían alcanzado. Sin embargo, «comenzó a existir de parte del señor Jadue una insistencia a que la donación se concretara, haciendo múltiples referencias a su calidad de alcalde y líder de Achifarp, agregando que muchos de los grandes proyectos de futuro serían encabezados por él».

Ramírez afirmó que se sintieron incómodos, pero para no estropear las relaciones accedieron a la donación. Sin embargo, luego les sorprendió que los insumos no tuvieran como destino el municipio, sino la sede del Partido Comunista en Recoleta, ubicada en calle Lircay. Hasta allí llevaron 100 bidones de alcohol gel de cinco litros, dos mil pecheras, 40 mil guantes de vinilo y 400 cajas de guantes quirúrgicos, todo valorado en $20 millones.

Finalmente, Achifarp no cumpliría sus compromisos de pagos a Best Quality y la firma se querellaría por estafa. «Lo descrito (la donación) fue uno de los actos de aprovechamiento y engaño del que fuimos objeto; Jadue utilizó su cargo para tales fines», afirmó el ejecutivo.

Al conocer este antecedente, la fiscal inició de oficio una investigación penal en una arista rotulada como «cohecho». De acuerdo a «La Tercera», la fiscal alista para esta semana el ingreso de una solicitud de formalización en contra de Jadue, a quien se le imputará el delito de cohecho.

En tanto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) evalúa si se querella en el caso contra Jadue por cohecho. Según publicó «El Mercurio», hace cerca de un mes el CDE había aprobado en su comité penal la idea de comenzar a redactar una querella por estos hechos, aunque semanas después optó por esperar un informe de la PDI que sería clave en la causa. También hubo consejeros que prefirieron que la solicitud de formalización, por parte de la fiscalía, estuviera ingresada al juzgado.

Al ser consultada por el hecho, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo, en conversación con Chilevisión Noticias, que «independiente de si el alcalde es militante del partido de un ministro, se tiene que investigar y la justicia tiene que funcionar». «La formalización implica un paso adicional y para los imputados está la defensa; entonces para esto hay que esperar que la institución funcione y la justicia determine si hay delito o no. Esto va tanto para el caso en Recoleta o de Torrealba en Vitacura», sostuvo.

También dijo que como gobierno esperan que «se determine qué paso y si es que hubo delito, se sancione de manera proporcionar a los efectos que causo el delito». «Eso debe ser transversal. Tiene que ser para todos y todas sin depender el color político», señaló.

Jadue alega «inocencia» y cuestiona no haber sido citado a declarar

Luego de que se revelara la investigación que lleva adelante la Fiscalía, el alcalde Daniel Jadue escribió en su cuenta de Twitter que todavía no ha sido «llamado a declarar».

También realizó un punto de prensa en el que aseguró ser inocente. Sostuvo que «confío mucho en la justicia, confío además que la investigación va a establecer mi absoluta inocencia porque aquí hay una denuncia en el marco de la quiebra de la liquidación forzosa de Achifarp, por aquéllos que ya nos quisieron estafar, que son estafadores consumados, que además, están condenados por estafa y que, cuando no les pudimos pagar, iniciaron esta denuncia absolutamente fuera de foco, así que estamos muy tranquilos».

Respecto de la entrega de una bonificación adicional por parte de la firma, Jadue aseguró que «es absolutamente falso y es más, yo no me he reunido con ellos, no los conozco y nunca he tenido contacto. Solo dos veces entraron a mi oficina a pedirme una foto, es todo lo que sé de ellos, nunca he tenido un contacto, ni una conversación y son estafadores profesionales». «No hay nada. Yo voy a esperar que la justicia avance, estoy absolutamente tranquilo, estoy colaborando con la justicia y si esto llegara a ser verdad en el futuro, voy a ejercer mi defensa», afirmó.

También criticó que a la prensa, señalando que «no entendemos cómo algunos medios se enteran de cosas que nadie sabe. Nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto y la comunidad tiene que saber que hasta el día de hoy nunca me han llamado siquiera a declarar en esta causa y que, por lo tanto, no me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real».

En tanto, el abogado Ramón Sepúlveda, quien representa al alcalde Jadue en esta causa, comentó a «El Mercurio» que «no tengo información respecto a esta supuesta formalización por cohecho» y reforzó que «en esta causa el alcalde ni siquiera ha sido citado a prestar declaración».

Fiscal nacional le responde: «La declaración no es un medio de prueba»

El fiscal nacional, Ángel Valencia, fue consultado esta mañana por las declaraciones del alcalde Daniel Jadue respecto de este caso, específicamente por su alegación de no haber sido citado a declarar por la fiscalía.

En entrevista con Tele13 Radio, el fiscal nacional comentó que «es el planteamiento del alcalde Jadue». «Entendí que el alcalde dio una afirmación que él no había sido citado a declarar. A diferencia en el sistema antiguo, el que regía hace más de 20 años atrás, antes de tomar una decisión respecto a la situación procesal de una persona era necesario citarle obligatoriamente (…) Eso no existe en el proceso actualmente vigente en Chile. La declaración no es un medio de prueba, ni tampoco una diligencia de investigación. Los imputados declaran como medio de defensa en el actual proceso penal», señaló.

En esa línea, agregó que «por lo tanto, si la fiscal Herrera –que, entiendo, todavía no solicita la audiencia para formalizar la investigación en contra del alcalde Jadue– aún no lo cita a declarar es porque ella ha estimado que no es necesario». «Y por lo tanto, si la defensa del alcalde Jadue o él mismo estima conveniente para su defensa declarar, puede solicitarlo en la fiscalía, y si la fiscal no lo acoge puede llevar esa petición al fiscal regional, y si aun así ella no va a estar puede incluso declarar ante un juez de garantía», explicó.

«Entonces, esa alegación, la verdad es que cuesta entenderla con la actual legislación vigente (…) No sé por qué lo dirá. Quizás es un malestar íntimo más que de otro tipo», sostuvo el fiscal nacional.

