La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la remodelación del sector de Plaza Baquedano y destacó que el proyecto definitivo mejoró mucho respecto del diseño original que planteó el Gobierno Regional.

«El diseño original eliminaba completamente la plaza Baquedano, y nosotros sentíamos que ese proyecto estaba básicamente dedicado a que los autos pudieran andar más rápido, Y lo que nosotros queríamos era un espacio muy grato para los peatones. También era una plaza muy dura, como de cemento, y lo que nosotros necesitábamos era verde, árboles, algo mucho más grato», comentó la alcaldesa, en entrevista con EmolTV.

Por ello, destacó que, tras sostener muchas conversaciones y escuchar la mirada de expertos, finalmente hubo la «disposición de llegar a un diseño que a nosotros nos parece bastante bien, que respeta la plaza, la plaza queda prácticamente intacta, que genera mucho verde, que une los tres parques y disminuye fuertemente el número de pistas vehiculares».

Respecto de qué estatua o elemento se instalará en el centro de la plaza, la alcaldesa afirmó que «a mí me encantaría que volviera, obviamente, el general Baquedano», agregando que «eso es algo que todavía está por definirse».

Consultada por la eventual instalación de un memorial relacionado con las manifestaciones del 18-0, advirtió que «no voy a aceptar de ninguna manera algún tipo de hito de conmemoración que trate de idealizar lo del 18 de octubre, de ninguna manera». «Yo quiero ser muy clara: todas esas zonas pertenecen a Providencia; y, por lo tanto, no se puede hacer nada sin nuestro visto bueno», remarcó.

Al respecto, señaló que «hay veces en que hay un quiebre y uno puede recordar eso, no hay problema. Pero que nadie me venga a decir que vamos a idealizar las quemas, la destrucción, los saqueos, las bombas molotov, las agresiones contra nuestros pequeños emprendedores o nuestros empresarios, ni tampoco las agresiones contra Carabineros, ni el intento, finalmente, de sacar al Presidente electo de La Moneda, porque eso era yo creo lo que estaban buscando muchos».

«Una cosa es la manifestación, ahí hubo manifestaciones enormes, muchísima gente. Pero la violencia que hubo ahí, las quemas, quemas de iglesia, la destrucción de nuestro café literario, que hayan roto y destruido el museo de Gabriela Mistral… Entonces, si alguien me dice que quieren recordar eso de una forma así como idealizándolo, o sea, no, no y no», subrayó.

/psg