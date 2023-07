El ministro de RR.EE, Alberto Van Klaveren, abordó la polémica en torno a la medalla que el Presidente Gabriel Boric entregó al ex juez Baltasar Garzón.

Sobre si estaba al tanto del reconocimiento, el ministro señaló que «esta es una decisión presidencial obviamente y yo como ministro de Relaciones Exteriores y parte del gabinete, obviamente respeto una decisión de carácter presidencial. El tema de quién estuvo informado, yo creo que es un tema absolutamente irrelevante».

Respecto a si fue consultado sobre la materia, el Canciller advirtió que «yo como ministro de Relaciones Exteriores no puedo revelar las conversaciones que he tenido o las opiniones que he emitido respecto a distintos actos. Es mi función como Canciller apoyar la labor del Presidente y eso estoy haciendo».

En esa línea, enfatizó que «es irrelevante cómo se ha tomado esa decisión. Siempre hay un proceso de consulta obviamente, estas son decisiones compartidas por los equipos que organizan las giras y la verdad es que mi opinión en ese tema es simplemente menor e irrelevante».

Previamente, el Canciller abordó las críticas que se han dirigido al gesto del Mandatario dado el apoyo que Garzón prestó a Bolivia en la demanta marítima a Chile. «El señor Baltasar Garzón es un jurista, es un abogado, los abogados justamente ejercen su profesión y cuando es a nivel internacional, a veces asesoran a distintos países».

«No es un caso tan excepcional y por cierto el reconocimiento que se le hizo a Baltasar Garzón fue por su trabajo en términos de luchar contra la impunidad de la comisión de crímenes de lesa humanidad en distintos países del mundo. Ese es el sentido del reconocimiento que se le hizo, más allá de las diferencias que podamos haber tenido y que pueden incluso seguir presente», agregó.

Asimismo, el secretario de Estado aclaró que «en ningún momento se condecoró a Baltasar Garzón. Chile tiene dos condecoraciones, una de ellas es la Orden al Mérito y la otra es la Orden Bernardo O’Higgins, y las condecoraciones obviamente siguen un procedimiento bastante establecido».

«En este caso fue un reconocimiento, la entrega de una medalla, por lo demás la misma medalla que se le entregó a Jean Manuel Serrat y en el futuro, una medalla que con motivo de la conmemoración del 11 de septiembre, se le va a entregar a otros artistas, juristas y también obviamente personalidades políticas», precisó.

/psg