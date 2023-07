El defensor de Universidad de Chile Matías Zaldivia habló tras la derrota categórica ante Unión Española por 3-0 y si bien reconoció los errores del equipo, tampoco dramatizó y buscó las cosas positivas.

«Hubo muchos errores en todas las líneas. No estuvimos en la noche. No fuimos el equipo que solemos ser; duro, fuerte. Pero bueno, tampoco hay que pensar que la semana pasada éramos el City ni que hoy somos los peores», explicó la salida del Estadio Santa Laura.

«Somos un equipo que da todo los 90 minutos y cuando bajamos la intesidad se nos nota. Estamos tranquilos, obviamente doloridos por la derrota. El sábado tenemos una revancha rápida y hay que entrenar para pensar en Palestino», añadió.

«Nos duele cuando nuestra gente viene a la cancha y no le podemos regalar una victoria. Estuvieron con Huachipato y les dimos una alegría, pero ahora no se nos dio. Como dije, hay que hacer el duelo rápido y pedir perdón a la gente. No supimos estar en la cancha», cerró el zaguero.

Por Ignacio Soto Bascuñan