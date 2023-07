A Presidencia y al mismo Mandatario Gabriel Boric, les pareció buena idea que, estando de gira en España, se le pudiera entregar un reconocimiento al ex juez Baltasar Garzón en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pues él logró la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998. A pesar de que en 2000 Reino Unido le permitió volver a Chile por razones humanitarias, Garzón ganó fama con el procedimiento basado en la “jurisdicción universal”.

Sin embargo, lo que no sopesó la organización es que Garzón no sólo es conocido por la detención de Pinochet, sino que el otrora diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tiene otra serie de “hitos” personales que empañaron la gira pues en Chile generaron una serie de críticas. Es más, el canciller Alberto van Klaveren tuvo que salir a aclarar que el reconocimiento fue una decisión presidencial y que quiénes estuvieron al tanto o no, es “un tema absolutamente menor e irrelevante”.

La frase del Presidente Boric

“No hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo usted le dio una esperanza no solamente a los chilenos, sino a todo el mundo de que puede haber justicia y que vale la pena siempre seguir luchando por ella. Así es que en agradecimiento del pueblo chileno a usted por la lucha eterna por la justicia, muchas gracias, Baltasar”, le dijo Boric al entregarle un galvano a Garzón en Casa de América, en Madrid, a lo que el ex juez respondió que “como militante de los derechos humanos, fue un honor sumarme a la historia de Chile. El 16 de octubre de 1998 tomé una decisión que, desde mi punto de vista, era la única que se podía y se debía tomar en ese momento. No importaba lo que ocurriera, había que tomar una decisión porque miles de víctimas lo estaban esperando (…) las decisiones de la justicia siempre producen consecuencias, en lo positivo y en lo negativo (…) lo importante es que cuando se tome una decisión, seas coherente con lo que decides”.

Justamente esa coherencia es lo que diferentes actores políticos han criticado de Garzón.

Estos son algunos de los hitos cuestionados de su carrera:

Expulsado de la judicatura española

Indagando crímenes del franquismo, el Tribunal Supremo lo condenó en 2012 por prevaricación por ordenar escuchas ilegales entre presos y abogados en el llamado caso Gürtel (que involucraba a integrantes del Partido Popular) y lo sentenció a 11 años de inhabilitación para el cargo de juez.

La sentencia lo acusaba de “totalitario” y de actuar “prescindiendo de todos los métodos de interpretación admisibles en derecho”.

En 2010 protagonizó otro altercado judicial cuando se declaró competente para investigar los delitos cometidos en la Guerra Civil de España y en el franquismo sin considerar la Ley de Amnistía. Pese a la polémica, fue absuelto.

Pese a esto, siguió teniendo una puerta abierta en la justicia española, pues entre 2020 y julio de 2022 su pareja, Dolores Delgado, fue la fiscal general del Estado. El presidente español Pedro Sánchez la nombró como tal luego de desempeñarse como ministra de Justicia, una movida que no ocurría desde 1986 en España y que fue criticada porque con ella se habría roto la imparcialidad que supone el cargo.

Garzón a favor de mar para Bolivia

En 2011 el ex Presidente de Bolivia, Evo Morales, le pidió a Garzón que fuera asesor de ese país en su demanda contra Chile por una salida soberana al mar.

“Vamos a buscar al doctor español experto en derechos internacionales, al juez Baltasar Garzón (…). Esperamos que sea uno de nuestros asesores internacionales para esta demanda. Hemos contactado también con algunos argentinos, nicaragüenses”, dijo Morales.

Sin embargo, como hasta entonces Garzón aún era juez, declinó la invitación, pese a que estaba convencido de la legitimidad de la demanda: “Creo que es una demanda absolutamente justa, y que la decisión de la Corte Internacional de Justicia abre esa puerta para que de una vez se consolide lo que es el derecho de todo el pueblo boliviano”, dijo en octubre de 2015, en una visita a Bolivia.

A un año del fallo adverso para Bolivia, Garzón volvió a visitar a Morales en su país, donde advirtió que “la CIJ, de no haber querido que hubiese una vía de negociación abierta, no lo hubiera dicho (…). Lo que hay que hacer es profundizar en esa vía (del diálogo con Chile) que ha expuesto y no tanto negarlo ni por uno ni por otro”.

El nexo con Morales venía desde antes, cuando en mayo e 2010 fue asesor del vecino país en la reforma judicial que estaba en curso.

Defensor del testaferro de Maduro

En 2020 Baltasar Garzón fue contratado para defender a Alex Nain Saab Morán, sindicado como operador financiero de Nicolás Maduro, que fue detenido por Interpol en Cabo Verde, África, al ser requerido por Estados Unidos por presunto narcotráfico, lavado de dólares, adjudicación fraudulenta de millonarios contratos oficiales y la exportación del oro venezolano desde el violento Arco Minero del Orinoco, todo a favor del gobierno de Maduro.

La oficina de abogados fundada por el ex juez, la International Legal Office for Cooperation and Development (Ilocad) reconoció que tomó la representación de Saab “ante las evidencias de que se puede estar incurriendo en malas prácticas por parte de las autoridades norteamericanas (…). Es importante destacar cómo muchas de las acciones judiciales en EE.UU. están condicionadas por los intereses políticos y diplomáticos del Ejecutivo, motivo por el cual se están instrumentalizando para presionar a Venezuela en el plano político internacional”, afirmaron en un comunicado.

Según el diario colombiano El Tiempo, que ha hecho seguimiento del caso Saab, en ese año Garzón cobraba 65.000 dólares por estudiar la viabilidad de un caso antes de asumirlo. En Venezuela no han aclarado quién paga esa defensa.

Saab lleva tres años detenido en Estados Unidos a la espera de juicio y aunque no figuraba como tal antes, después de su detención, Venezuela dijo que se trataba de un agente diplomático que andaba en misión para asegurar “el derecho a la alimentación, la salud y otros derechos básicos fundamentales del pueblo venezolano” de la red de reparto de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). No obstante, según una investigación del portal Armando.info, la leche que importaba Saab y su socio,el recientemente detenido Álvaro Pulido Vargas, no era leche, ni el atún era tal pescado.

Por los problemas con las divisas, Saab y Pulido habrían recibido pagos liquidando oro, mediante efectivo o criptomonedas. Asimismo, habrían usado barriles de petróleo de la estatal PDVSA para pagos que nunca hicieron, por lo que se estima que entre ambos habrían desfalcado a la petrolera en US$1.500 millones.

¿Millonarios pagos de una petrolera venezolana?

Este caso sigue en desarrollo. En 2021 la policía detuvo en Madrid al ex general venezolano Hugo “El pollo” Carvajal, ex jefe de los servicios secretos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que estaba prófugo y con una orden de extradición hacia Estados Unidos, acusado de haber facilitado el tráfico de cocaína del cártel del Norte del Valle, Colombia. También se le acusa de haber colaborado con las Farc para llevar droga a EE.UU. y por delitos de blanqueo de capitales, secuestro, tortura y asesinato de sus rivales e informantes.

En su afán de colaborar “con la justicia, pero no con el gobierno” (español, po considerar que lo estaban entregando a EE.UU.); Carvajal le entregó al juez, documentos sobre supuestos contratos del despacho de Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana PDVSA por 8,8 millones de euros para «coordinación con la Fiscalía y los tribunales en España».

Ilocad, en tanto, se defendió diciendo que no fueron contratados por la petrolera, sino por otro bufete que sí representa a la petrolera y que el monto era “muy inferior” a los casi 9 millones de euros.

La oficina de Garzón había colaborado anteriormente con informes para evitar la extradición de “El pollo” a EE.UU., la que se suspendió por algunos años. No obstante, la semana pasada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desbloqueó su envío a ese país.

En sus declaraciones a la justicia, Carvajal también acusó financiamiento de Venezuela a Podemos, dinero que también habría salido, en parte, de la petrolera.

Denuncia contra Piñera por el «estallido social»

En abril de 2021 Garzón, junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) al ex Presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por “crímenes de lesa humanidad cometidos de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019, el «estallido social». La denuncia afirma que los hechos han pasado por delitos comunes y que la justicia ha tenido una demora injustificada, cerrando más de la mitad de los casos “por vía administrativa”.

Según Ciper la idea de la denuncia se comenzó a conversar en enero de 2020, durante la visita de Garzón a Chile como invitado del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, organizado por los senadores Alejandro Navarro, Adriana Muñoz (PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD), todos parte de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Férreo defensor de Cristina Fernández

A principios de este año, Garzón asistió al Centro Cultural Kirchner (CCK), junto a José Luis Rodríguez Zapatero a un encuentro de líderes de izquierda y del Grupo de Puebla, donde afirmó que la condena de ocho años a Cristina por defraudación al Estado, es una “aberración jurídica”.

Lo cierto es que mantiene un lazo estrecho con la ex mandataria.

En 2014, el gobierno de la entonces Presidenta le dio residencia y fue contratado para varios cargos: asesor de la Cámara de Diputados, miembro y presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, asesor del Poder Ejecutivo Nacional, con rango de subsecretario de Estado.

Original de El Líbero

/psg