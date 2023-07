El senador Manuel José Ossandón (RN) se refirió a la invitación que realizó el presidente Gabriel Boric a los partidos políticos a suscribir una declaración conjunta con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Al respecto, sostuvo que le pediría al mandatario que “plantee una posición de Estado y no desde su sector o del Gobierno“.

En entrevista con CNN Chile, el parlamentario señaló que “no existiría un Pinochet si no hubiera habido un Allende, un gobierno que fue un desastre, y eso no quiere decir que uno no sea capaz de criticar y condenar las barbaridades y las violaciones a los derechos humanos que pueden haber existido en la dictadura, pero esto tiene una razón”.

“No estoy justificando el golpe, digo que es el fracaso de la democracia y que estoy dispuesto a firmar lo que quieran, pero dentro del contexto de la historia”, dijo, y agregó que la izquierda debe “asumir su responsabilidad de todo lo que generó para que existiera un golpe de Estado como también la derecha no puede seguir negando que se violaron los derechos humanos”.

El senador opositor recalcó que “este es un tema que debe ser política de Estado. Nosotros tenemos que trabajar por la reconciliación y unidad de todos los chilenos y para eso se necesita que todas las partes reconozcan sus problemas. Aquello no les quita la gravedad a las violaciones a los derechos humanos”.

Hay mucha gente de derecha que es negacionista y que no quiere reconocer las violaciones, y eso está mal, pero la gente de izquierda tampoco quiere reconocer lo que hicieron y si hablas o criticas cualquier cosa del presidente Allende te tratan de negacionista”.

