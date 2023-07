La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, viajará en las próximas semanas a Colombia. Si bien aún esta preparando el programa que realizará en ese país, Matthei adelantó que el objetivo es ir a estudiar cómo en ese país se luchó contra el narcotráfico y la guerrilla.

«Quiero ir a Medellín a ver cómo lo hicieron para poder reganar y recuperar espacios que estaban controlados por el narcotráfico en poblaciones. Y ahí voy a estar con arquitectos, con ex alcaldes, con policías, para ver todo lo que hicieron para recuperar lugares que estaban controlados por el narcotráfico y donde han podido bajar la tasa de homicidios, pero de una manera dramática. Y también voy a Colombia para ver cómo fue la lucha contra la guerrilla, porque lo que tenemos en el sur claramente es guerrilla», dijo Matthei en una nueva edición del podcast En Serio, programa conducido por Julio Isamit, producido por el Instituto Res Publica y transmitido por el canal de YouTube de El Líbero.

Matthei: «Me estoy preparando en serio»

El viaje de Matthei cobra relevancia, cuando la alcaldesa se ha transformado en la principal figura de la centro derecha, y eventual carta presidencial del sector para las próximas elecciones.

La encuesta Cadem de la primera semana de julio, por ejemplo, mostró a Matthei en segundo lugar en las preferencias presidenciales espontáneas, superada sólo por la carta del Partido Republicano José Antonio Kast.

Consultada sobre su futuro, la edil de Providencia, aseguró que «en esas condiciones, en que a la gente le cuesta llegar a fin de mes, en que faltan dos años y medio para la próxima elección presidencial, me parece que es una bofetada hacia la gente empezar a abrir candidaturas».

Sin embargo, la alcaldesa agregó que «tengo mucha conciencia de que puede ser que finalmente tenga que jugar un rol importante. Me estoy preparando para eso. Me estoy preparando en serio. Por eso de hecho voy a Colombia. Tú comprenderás que en Providencia no tenemos un problema de terrorismo propiamente tal».

Relación con Republicanos: «En temas valóricos yo soy mucho más liberal

La alcaldesa también abordó la situación de Chile Vamos, y les hizo un llamado «a plantearse con la posibilidad de hablar hacia todos los lados», y no descuidar los nuevos movimientos de centro.

«Hay un grupo que por ahora es chico, donde hay un centro, donde están Amarillos y están Demócratas. Y yo siento que eso también es bien interesante, porque por ahora son pequeños, pero quizá logren ser un articulador que pueda ser interesante», manifestó.

La ex ministra enfatizó incluso que «hay mucha gente que ha sido de la izquierda, de centro izquierda, que tú dices ¿sabes qué más?, tienen una sensatez con la cual tú debes conversar. Obviamente que es más fácil conversar en muchas materias con Republicanos. Probablemente hay menos que discutir en algunos temas económicos sobre todo, pero en temas valóricos a lo mejor hay mucho más que discutir con ellos. Yo soy mucho más liberal».

50 años: «No nos dejemos tentar por estas invitaciones»

La alcaldesa también hizo un duro análisis de la situación que atraviesa el gobierno, por el «Caso Fundaciones». «Estamos ya en compás de espera de que pasen los tres años para ver qué viene después. Porque ya como que existe la sensación que este gobierno ya no puede dar mucho. Y eso es muy grave», dijo.

En este sentido hizo un llamado a Chile Vamos a enfocarse en los temas de seguridad y economía, y no caer en los llamados e invitaciones del gobierno por los 50 años del golpe.

«No nos dejemos tentar por todos estos cantos y estas invitaciones, hablar de los 50 años, ya sacaron a Patricio Fernández, ya está claro el tono, entonces no nos enredemos con eso y hablémosle directamente al público. Pero eso significa de verdad empezar a hacer un trabajo muy serio», sentenció.

