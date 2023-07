Gran controversia han causado algunos de los hitos que han marcado la gira presidencial del Presidente Gabriel Boric por Europa. Van desde la entrega de una medalla como reconocimiento a Baltasar Garzón, ex juez español que dictó la detención de Augusto Pinochet en 1998, hasta el llamado a la oposición chilena a un gran acuerdo por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y una reivindicación a los 30 años.

Para analizar el impacto, los hechos políticos y las implicancias que ha tenido esta gira, en Mirada Líbero conversamos con el ex canciller y escritor, Roberto Ampuero, quien aseguró que el Mandatario comete “un traspié tras otro”, y señaló con dureza que “fue un error la condecoración de Garzón”.

El también ex embajador aseguró que se trata de un error “que un Presidente no se puede permitir”. Además, criticó la forma en que el Jefe de Estado explicó su decisión e indicó que “cuando se entrega una distinción en nombre de un país, se le entrega a una persona en su integridad, hay que hacer un análisis integral de la persona, no se puede hacer una separación donde se encuentre solo un rasgo positivo a esa persona y decir que el resto no cuenta. Fue un error del Presidente absolutamente innecesario”.

Sobre la posición en que quedó el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto van Klaveren, quien debió salir a aclarar lo realizado por Boric, Ampuero dijo que “aquí se ha actuado sin el prurito de la diplomacia propiamente tal. Me pareció muy lamentable que nuestro canciller haya tenido que decir que lo que él pensaba era irrelevante. No es así, por algo está en el cargo. Me imagino que hubiese querido tener un escenario distinto. En este caso, era muy difícil hacerse un autogol, y el Presidente lo logró”.

En esta misma línea, Ampuero se refirió a la polémica visita que realizó el Presidente Boric a su par español, Pedro Sánchez, quien está a días de enfrentar una elección general, donde es uno de los candidatos, pero no el favorito. Tras dicha reunión, se criticó la falta de prescindencia del Mandatario nacional al valorar el trabajo de su homólogo, diciendo que “bajo el liderazgo de Pedro Sánchez las relaciones entre Europa y América Latina se han profundizado y eso es una muy buena noticia”.

El ex canciller fue enfático en señalar que “habría sido más prudente no haber ido a España. Todas las giras presidenciales son un arma de doble filo: usted lo puede hacer muy bien, o algo resulta mal y le va pésimo. Estamos bajo una elección de tipo general, donde el presidente Sánchez puede perder el poder, entonces esto de llegar un par de días antes de una elección, identificarse con el presidente del gobierno español, no reunirse con el líder de la oposición, como para equilibrar en alguna medida las circunstancias de la visita, es un juego muy peligroso para un Presidente. En términos individuales, es un gustito que se dio”.

Del mismo modo, el escritor advirtió que esto podría impactar la imagen de nuestro país. “Desde luego que el Presidente se vio involucrado en una cuestión de política interna, porque lo quiera él o no, la imagen que surge es que parece alineado con el Presidente del gobierno español, que está en las últimas semanas, a lo mejor, de su gobierno. Y con eso hay que tener mucho cuidado”, sostuvo.

Ampuero: “A ratos parecía un Presidente en el exilio”

En otro de los hitos que marcan la gira, el Presidente Boric sorprendió a varios cuando, frente a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, realizó una declaración reivindicando «los 30 años», tan vapuleados durante su campaña. Para Ampuero, este cambio de opinión es “normal, es justo que así sea y es correcto. Lo importante es que explique cuando cambie de opinión, sobre todo a los millones de chilenos que votaron por él cuando tenía determinadas posiciones. No le hace bien al país, no es un buen mensaje para los chilenos y genera una imagen de una personas voluble, veleidosa, que no tiene una posición clara y definida”.

El ex canciller fue muy duro respecto a los dichos de Boric en una entrevista en Madrid, en la radio Cadena Ser, donde hizo un llamado a todos los partidos políticos del país a firmar una declaración conjunta por los 50 años del golpe que se cumplen en un par de meses más.

Ampuero aseguró que “a ratos parecía un Presidente en el exilio, porque lo de los 30 años lo anuncia desde fuera, y ahora esta declaración. Es bueno que tenga un poco de respeto por la ciudadanía y también por el Congreso, para que comunique dentro del país lo que él piensa hacer. No entiendo por qué el Presidente va cayendo en estos errores absolutamente innecesarios”.

“Cuando Chile da un espectáculo que da, como esto, de cosas contradictorias, que no se sostienen en el tiempo, el que sufre con esto es la imagen de Chile, y desde luego él como Presidente. Hay algo que está funcionando muy mal, en un país además con una crisis muy grande, y falta de conducción y un gobierno con dos almas, todo eso nos afecta como país”, aseveró.

Asimismo, Ampuero planteó que “la pregunta que surge es cuál es el verdadero Presidente Boric. Y eso es lo que todos estamos tratando de definir, y es muy agotador para el país, para los inversionistas, para los extranjeros, para la gente joven, estudiantes, para todos. Estamos en una situación delicada, que afecta la credibilidad del gobierno. Creo que muchos habrían apostado perfectamente que durante este viaje habría un traspié tras otro, y así seguimos. Y no descarto que esto siga”.

“Nada de lo que Allende quería instaurar en Chile ha sobrevivido”

Desde la oposición también hay quienes cuestionan la autoridad del gobierno para pedir esta firma transversal por los 50 años, considerando, por un lado, que durante los años 60′ el Partido Socialista validó el uso de la violencia en el país, y que durante el estallido se hizo la vista gorda a la misma para intentar terminar con un gobierno democráticamente elegido.

Frente a esto, el escritor afirmó que “hay dos elementos importantísimos para encontrar un camino. Por un lado, el luto, el dolor, el sufrimiento por los detenidos desaparecidos y aquellas personas torturadas, plantear que nada justifica la violación de los derechos humanos. Es algo en lo cual los chilenos deberíamos coincidir y creo que es un acuerdo que se puede lograr fácilmente. Pero al mismo tiempo, no puede haber nunca más tampoco una nueva experiencia de intentar imponer un cambio radical al país, a partir de una minoría que, creyéndose iluminada, pensaba que había que imponer la construcción o instauración del socialismo”.

Ampuero aseguró que “si uno mira la historia se da cuenta que nada de lo que Allende quería instaurar en Chile ha sobrevivido. El último que sobrevive es Cuba, que está en una etapa terrible, en agonía. Es decir, los chilenos, que eran mayoría y se oponían, tenían razón”.

Finalmente, el excanciller tuvo palabras para la declaración de Boric sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, destacando que no se refirió a Cuba. “El PC le ha dicho al Presidente Boric que no puede tocar a Cuba ni con el pétalo de una rosa, y por eso esta actitud tan contradictoria, donde condena las dictaduras pero no habla de Cuba. El Presidente olímpicamente se olvida de la existencia del régimen de una familia, de dos hermanos, que ya lleva 64 años”.

Original de El Líbero

