«La organización criminal más peligrosa de Chile: Carabineros», «Carabineros de Chile, una vez más demostrando la miseria de institución en que se han convertido. Destruyendo alimentos y el sustento de familias pobres en medio de esta tremenda crisis».

Esos son tuits realizados el año 2020. Y corresponden a Daniel Álvarez Valenzuela, quien desde agosto del 2022 es el coordinador de ciberseguridad del Ministerio del Interior.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fue consultado por estos comentarios. «Frente a ese tipo de declaraciones no me voy a hacer cargo. Entiendo yo que el Ministerio del Interior va a hacer un comunicado al respecto. Me informaron de que existían, pero no creo que merite que me pronuncie respecto a declaraciones de otras personas y de otras autoridades y de otras instituciones».

Por ahora, desde Interior aun no hay luces sobre una declaración.

Pero los que sí están tomando cartas en el asunto son parlamentarios de oposición que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.

«Lamentable que el Gobierno persevere en este ánimo octubrista, y continúe en el nombramiento de cargos estratégicos en seguridad, a quien denosta a Carabineros y manifiesta un odio irracional a una institución que vela por nuestra seguridad y muy valorada por la ciudadanía», criticó en conversación con Emol el diputado Andrés Longton (RN).

El parlamentario agregó que «es inadmisible que quien manifiesta ese sesgo pueda ser una persona idónea para ocuparse de temas tan relevantes como la ley de inteligencia o ciberseguridad. Por lo anterior, es probable cómo lo hemos visto que en vez de fortalecer a la instituciones que se ocupen por nuestra seguridad busque debilitarlas, cercenando sus atribuciones».

Jorge Alessandri (UDI), quien preside la comisión, adelantó que el lunes la instancia discutirá la situación. Y solicitarán la renuncia de Álvarez. «Él tiene un cargo donde se relaciona políticamente con el Congreso en materia de seguridad, por lo que una persona con esas características no tiene legitimación para ejercerlo adecuadamente», revela Longton.

Por su parte, Alejandra Placencia (PC), también miembro de la Comisión, discrepa y defiende al coordinador. «La derecha ha hecho de la arqueología de tuits un método para cancelar gente. Acá lo que cuenta es el trabajo, y el señor Álvarez es un profesional reconocido en su especialidad en derecho informático y ciberseguridad, y ha llevado de buena forma la tramitación en el Parlamento del proyecto de Ley de Ciberseguridad, que es un tema complejo y de vital importancia para el país».

