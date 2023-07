El senador Fidel Espinoza desató la polémica en Twitter luego de opinar respecto al robo que sufrió la oficina del ministerio de Desarrollo Social.

Sin filtros, el parlamentario exigió la renuncia de Giorgio Jackson.

“Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor. Renuncia @jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle y que me has hecho llegar”, disparó.

En un segundo tuit, el legislador socialista compartió los dichos de José Antonio Neme y agregó en su estilo: “Lo digo con dolor, pero con franqueza: Presidente @GabrielBoric porque siempre he dicho que usted es una persona honesta. Si usted no saca a esta tropa de sinvergüenzas que tiene a su alrededor, su gobierno se desploma. Esto ya no da para más. Superaron los límites de la frescura”.

