Una lamentable noticia golpeó al fútbol chileno este jueves. José Sulantay, histórico entrenador nacional, falleció a la edad de 83 años durante esta jornada, generando un profundo luto a lo largo del país.

“Queridos amigos. Rodeado de toda su familia y del inmenso cariño de miles de amigos que siempre estuvieron pendiente de él, mi padre José Sulantay Silva, ya va camino al encuentro con Dios. Se nos va físicamente. Su leyenda comienza a escribirse en las páginas de oro del fútbol”, comunicó el hijo del entrenador coquimbano y diputado, Marco Sulantay.

La ANFP se pronunció por esta sensible pérdida. “El Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad, a nombre del Directorio de la Corporación y de la Federación de Fútbol de Chile, lamenta el fallecimiento del destacado jugador y director técnico José Manuel Sulantay Silva”, señaló el organismo mediante un comunicado oficial.

OTRAS REACCIONES

Universidad de Chile envió un sentido mensaje: “Lamentamos el triste fallecimiento de don José Sulantay, histórico DT nacional y formador de una destacada generación de futbolistas chilenos. Enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos y cercanos por esta irreparable pérdida”.

Por su parte, Colo Colo escribió en redes sociales: “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a toda la familia, amigos y cercanos de Don Jose Sulantay. Lamentamos profundamente el fallecimiento del histórico director técnico nacional. Descansa en paz”.

Universidad Católica también se sumó las condolencias indicando: “Desempeñó un importante rol promoviendo a jugadores jóvenes de Chile como seleccionador nacional. Los Cruzados enviamos un sentido abrazo a su familia y cercanos”.

En tanto, Coquimbo Unido, que tuvo entre sus filas al histórico exentrenador, señaló: “Gracias eternas por llevar siempre muy en alto nuestra bandera, don José… Enviamos nuestras sinceras condolencias. Fuerza y Coraje a toda su familia, amigos/as y cercanos/as en este momento de profundo dolor”.

LA GENERACION DORADA

Así como lo hizo más temprano Mauricio Isla, otros referentes de la “Generación Dorada” mostraron su pesar en redes sociales por el fallecimiento este jueves de José Sulantay.

Por una parte, Arturo Vidal publicó una imagen en la que aparece con el DT durante los entrenamientos de La Roja Sub 20 con la que fueron terceros en el Mundial de Canadá 2007.

“Querido profesor, que Dios lo cuide eternamente. Quiero darle las gracias por todo. Un abrazo y mucha fuerza a su familia en estos difíciles momentos, deben sentirse orgullosos de don José y todo el bien que hizo por nuestro país y nuestro fútbol”, escribió Arturo Vidal para agradecer a José Sulantay.

Alexis Sánchez también entregó sus condolencias, aunque utilizando emojis en una de sus historias de Instagram, donde también aparece en una fotografía en blanco y negro con el fallecido director técnico.

A Alexis Sánchez y Arturo Vidal se sumó José Pedro Fuenzalida, parte del plantel dirigido por José Sulantay y que disputó el Mundial Sub 20 de Holanda en 2005, recordando el último encuentro que tuvieron.

“Tuve el placer de juntarme con él poder conversar de todo lo que vivimos juntos, saber un poco más de su vida y compartir como no lo habíamos hecho mientras competimos en la sub 20. Gracias por todo lo que entregó al fútbol chileno y por haberme tratado siempre con mucho cariño. Descanse en paz”, concluyó el “Chapa” en su cuenta de Instagram.

“Siempre te voy a llevar en mi corazón. Gracias por ayudarme, quererme, aguantarme y darme la confianza de poder estar en la selección”, escribió Mauricio Isla para homenajear a José Sulantay, con el que terminó hasta jugando de delantero en La Roja.

“Gracias por tenerme siempre la confianza de que yo iba a llegar lejos en el fútbol. Tú tienes mucho mérito”, apuntó para remarcar cómo guio sus primeros pasos en el fútbol, considerando que no había siquiera debutado a nivel profesional y el coquimbano lo consideró igual.