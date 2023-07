Un robo desde RD para “protegerse” por el Caso Convenios, un robo orquestado por otras facciones políticas para volver a poner el foco en ese caso y un robo para amedrentar al Gobierno, son algunas de las teorías que circulan respecto del particular robo que sufrió anoche el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que los mismos Carabineros calificaron de “anómalo”.

¿Qué pasó? Anoche el guardia de turno en el ministerio ubicado en calle Catedral 1575 recibió el llamado de una persona que dijo ser el ministro Giorgio Jackson y que le comunicó que unos “sobrinos” irían a buscar 50 computadores y una caja fuerte. El guardia los recibió y en una tanda, él mismo los ayudó a llevarse 23 computadores (estacionarios y notebooks). Después de cargarlos en un auto, los “sobrinos” se pusieron overoles blancos, porque iban a “fumigar” y se llevaron una caja fuerte que, según radio Bío Bío, guardaba garantías de tratos directos y licitaciones, documentos relevantes para la investigación de financiamiento de fundaciones.

Dado que se trata de un edificio moderno, lleno de cámaras de seguridad (es contiguo al BancoEstado) y protocolos, el caso está plagado de dudas. Sin embargo fue el propio ministro Jackson quien lo vinculó con el Caso Convenios esta mañana (pese a que el caso fue denunciado a las 00.20, ante la insistencia de una mujer encargada del aseo): “Es sospechoso. (…) Nosotros tenemos respaldos de la información relativa a los convenios que yo instruí en el Ministerio de Desarrollo Social para que de esta manera nosotros pudiéramos tener los detalles de los convenios desde el año 2017 hasta la fecha. Por lo tanto que las personas que intentaron quizás realizar una acción, además del robo, (sepan) que nosotros tenemos los respaldos (….) nosotros vamos a seguir entregando toda la información”.

El senador Fidel Espinoza lo apuntó directamente por Twitter: “Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, le escribió el PS a Jackson.

Si bien la ministra vocera Camila Vallejo no quiso referirse al parlamentario, sí reconoció que “no parece ser un robo común, por eso es importante que se investigue”. Vallejo agregó que los delincuentes llegaron hasta el mismo despacho de Jackson, quien ha sido víctima de “persecución política”, dijo. No obstante, no ahondó sobre si se sustrajo algo de ese piso (sexto).

“La clave está en descubrirlos (a los autores materiales del robo) y de ahí puede tirar alternativas que ni te cuento”, dijo el ex ministro Francisco Vidal en CHV sobre las teorías que circulan sobre el caso, aunque descartó “por absurdo” que el mismo ministro haya ordenado el robo.

Qué se llevaron en el robo

Sí existe consenso transversal en que lo que se buscaba no eran computadores para reducir, sino la información en ellos, pues se llevaron, por ejemplo, computadores de gabinete de la Subsecretaría de Evaluación Social y jefes de divisiones ubicados en el cuarto piso (Administración y Finanzas, División de Información Social). En cambio, los desconocidos no se llevaron por ejemplo, los computadores del Servicio Nacional de la Discapacidad.

Según la ex ministra de la cartera, Karla Rubilar, el servidor de esos computadores se desconectó hasta esta tarde, por seguridad.

Asimismo, según contaron funcionarios del edificio a El Líbero, antes de las 8:00 les llegó un mail pidiéndoles que, por hoy, trabajaran vía remota “por una emergencia”.

La caja fuerte, en tanto, era del quinto piso, de Servicios Sociales y si hubiese tenido garantías de licitaciones “sería muy grave porque muchos de ellos están al portador y también sería grave porque ¿cómo podíamos dilucidar a quién le pedían boleta de garantía y a quién no? y esa pregunta es relevante para la investigación de las fundaciones”, sostuvo el diputado UDI Jorge Alessandri en Mega.

Sorpresa de ex ministros

Esta mañana por los canales de TV hubo un desfile de personas que han vivido en primera persona la experiencia de seguridad en el edificio. La ex ministra Rubilar incluso contó que siendo ministra una vez no la dejaron entrar porque no habían mandado un mail a los guardias. “Estoy impactada, no es el ministerio que comandé como ministra”, dijo, afirmando que nadie que quiera reducir computadores va a ir a buscarlos a un ministerio y que lo más probable es que se buscara información, por ejemplo, de los convenios con fundaciones, pues los delincuentes sabían bien a qué pisos ir.

“Hubo una negligencia de cabro chico (…). Acá hay mala fe en el robo y un diseño estratégico. El segundo gran problema es que no entiendo por qué (Jackson) en su propia declaración da una causa política del robo (…) lo mezcla con los casos en que él está políticamente involucrado. Es una torpeza comunicacional”, opinó el ex ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.

Los otros robos de este mes

Red Cultivarte, de Coronel, sufrió un robo en su sede la noche del mismo día (4 de julio) que la Fiscalía anunció que abrió por oficio dos investigaciones para determinar supuestas irregularidades en el traspaso de $274 millones por trato directo desde el Gobierno Regional de Biobío.

Esta ONG, de 15 años, es dirigida por la cuñada del alcalde de Coronel, Boris Chamorro.

“Queremos informar que durante la madrugada de ayer sufrimos un robo en la oficina desde donde funciona el proyecto de adultos mayores en Coronel. Lamentamos estos actos delictuales que entorpecen la importante labor que este programa está desarrollando. Sin embargo, seguiremos confiados y comprometidos en la tarea de cuidar y proteger a las personas mayores de la comuna”, posteó la ONG en su cuenta de Facebook.

La Fiscalía de La Araucanía informó, a principios de julio, que abrió una investigación por la denuncia que hizo el diputado Mauricio Ojeda (Republicano), en la que da cuenta que la Fundación Creseres tendría su centro de operación en el mismo terreno donde vive la delegada presidencial de Malleco, Andrea Parra; y considerando que la fundación recibió fondos el año pasado del Ministerio de Desarrollo Social. Esta institución fue asaltada el mismo día que la delegada Parra denunció el robo de su vehículo personal desde su vivienda.

Al respecto, Ojeda explicó a El Líbero que esta fundación recibió recursos por parte de la cartera que dirige el ministro Jackson en diciembre del año pasado. El legislador, además, llamó la atención sobre que “resulta muy extraño que le hayan robado a la fundación computadores. Y eso ha pasado en otras regiones de Chile también. Justo ahora que está la contingencia nacional de irregularidades y corrupción en fundaciones, les han robado también los computadores. Entonces son muchas coincidencias que son mejor aclarar”.

El miércoles 12 de julio, vecinos de Las Condes denunciaron movimientos sospechosos de cajas desde la fundación Procultura, ubicada en calle Carmencita y que dirige el psiquiatra Alberto Larraín. Los vecinos se alertaron porque vieron que peonetas sacaban cajas del lugar a menos de una semana de que la PDI hiciera diligencias ahí, sin embargo la fundición explicó a radio Bío Bío que se trató del traslado de libros.

/gap