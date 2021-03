El senador PS Juan Pablo Letelier propuso un proyecto de acuerdo frente a nuevo diseño de licitación del transporte de pasajeros en la Región Metropolitana.

El proyecto, que cuenta con las firmas de Adriana Muñoz, Juan Ignacio Latorre, Francisco Chahuán, Carolina Goic y Loreto Carvajal, entre otros, pide la realización de una sesión especial, con la participación de todos los actores involucrados, incluyendo no sólo a los representantes del Ejecutivo, sino también de la Contraloría General de la Republica, expertos y actores involucrados, “porque hay un dato de que el costo financiero de este sistema nuevo lo pagarán los chilenos con tasas de interés altísimas”, como aseguró el senador Letelier.

“Este es el subsidio más grande que gasta el Estado en toda la Ley de Presupuesto. Esto tiene que ver con Transantiago o la Red. El Gobierno hoy, al final de su mandato del último año está proponiendo un nuevo modelo de licitación. Un modelo de licitación que separa lo que es la provisión de flota de los buses, de los operadores de vía. Es un nuevo diseño”, añadió.

“El Gobierno, a diferencia de lo que aconseja, no el sentido común, si no el buen sentido, ha decidido imponer un modelo nuevo sin consultar a nadie. Quiero decir esto, y quiero indicar que es algo grave. Un cambio de la política de transporte en la principal urbe del país, donde el Estado invierte millones, cientos de millones de dólares todos los años, requiere de un acuerdo político amplio. No puede prestarse para dudas. Y en este proceso donde tratan de imponer un nuevo modelo, lo que hemos visto en unas de las licitaciones que se hacen, que es la provisión de buses, es decir, en el nuevo modelo, unas empresas van a poner los buses, otros van a poner los choferes y la operación de la vías”, añadió.

Thank you for watching

“Es un cambio radical donde hay un quiebre de los incentivos, porque es obvio que un conductor cuida más la maquina que es propia, versus si es que es de otro. Pero independiente de eso, el problema que tenemos es que en la licitación que hizo el Gobierno y donde la Contraloría podría tomar razón de esta primera licitación, la diferencia entre precio van entre al 8% al 76% de diferencias más caras. En promedio. Las mayores diferencias se dan en los buses eléctricos. Estamos hablando de 100 mil dólares más por máquina como mínimo en algunos casos”, explica.

“Esto significa o aumentar tarifas a futuro o aumentar subsidios a futuro. El no conversar esto es tremendamente preocupante. Quiero decir que aquí hay explicaciones de precios de baterías, que todos sabemos, no van a subir en el tiempo el precio. La tecnología eléctrica, las baterías, van a bajar de precio a futuro. Debería ser más barato los buses eléctricos a futuro. Sin embargo, esta licitación que amarra al país estará hasta 14 años, es decir, tres o cuatro gobiernos, significa un aumento de precios que lo vamos a tener que pagar los chilenos. Buses que en lo sustantivo no son distintos a los buses que se han comprado en los últimos tres años”, asegura.

Por tal motivo, además los 22 firmantes del proyecto de acuerdo piden a la Contraloría General de la República que se abstenga de la Tomas de Razón de la licitación de la Provisión de Flota hasta que se dilucide las graves incongruencias en el diseño y costos.

Y, finalmente, solicitan al “ministro de Hacienda que haga llegar a la Comisión de Transporte y la Comisión de Hacienda del Senado, y a la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso Nacional un estudio detallado de cuáles serán los aumentos de costos del nuevo diseño, de los impactos que estos tendrán en la tarifa a pasajeros durante los próximos gobiernos, los montos de subsidios adicionales que proyecta el Ministerio de Hacienda para el funcionamientos del sistema de transporte de pasajeros de la región metropolitana, de seguir postergándose el aumento de tarifas o de derechamente compensar el aumento de costos con mayor subsidio”.

Además de los mencionados nombres, el proyecto de acuerdo fue firmado por todo el PPD y el PS, además de Yasna Provoste, Jorge Pizarro, Manuel José Ossandón, Alejandro Navarro y Ximena Rincón.

/