“No voy a decir fecha, sí es este año. Es este año, pero nosotros somos un país sísmico. Si digo ‘va a haber un sismo mañana’, lo más probable es que le achunte, pero yo he visto algo en las cartas”.

De esta manera, la tarotista Vanessa Daroch respondió a una de las preguntas que más le repiten sus seguidores durante los últimos días: ¿Volverá a temblar en Chile?

La preocupación resurgió tras el fuerte sismo que remeció la zona centro-sur del país hace pocos días.

“Preguntándole a las cartas, más las visiones que he tenido, donde me aparecen imágenes y olores… es muy heavy, porque sé con los aromas si es en la playa o en el sur, que es distinto a cuando algo va a ser en el norte”, explicó la brujita en La Hora de Jugar.

Continuando con su predicción, aseguró que “las cartas me dicen que sí viene un sismo. Y no es réplica de ninguno, es nuevo. Viene un sismo, viene pronto, fecha exacta no voy a decir, pero tenemos que estar preparados”.

¿DÓNDE SERÁ EL SISMO?

Asimismo, detalló que el tembleque “no será en la mañana, el color que veo es un color de atardecer. Asumo que ese día estará muy nublado o será en el atardecer, cerca de las 18.00 o 20.00 horas”.

Finalmente, confirmó que “por los aromas que me llegan, sería en el centro-sur, porque el olor no es seco. No sería en el norte”.

/psg