El partido fue de más o menos a menos. Nunca fue bueno, pero en el primer tiempo tuvo algunas cosas rescatables

Como estaba el campo, no hay que olvidarse que llovió prácticamente durante todo el día, era muy difícil que se jugara bien al fútbol. Por lo menos, a ras de piso.

Pero, aún así Universidad de Chile y Palestino lo intentaron. Lo que obviamente se agradece.

Lo que si podía exigírsele a ambos equipo es que no escatimaran el esfuerzo y entregarán todas sus energías. Entre otras cosas para combatir el frío, que se acentúa más aún cuando no hay público en el estadio como ocurrió en Santa Laura, debido al castigo que afecta a los hinchas azules.

Y eso Universidad de Chile y Palestino lo entregaron a raudales. Lo que se agradece aún más todavía.

Es necesaria esta introducción al comentario, para dejar de manifiesto que hay cosas que se pueden dejar pasar y otras que hay que exigir al hacer el análisis de este partido.

En el primer tiempo, por ejemplo, la intensidad fue lo más llamativo. Que no se tradujo, en todo caso, en ocasiones claras de gol, en uno y otro arco.

😱😱😱 Era para enmarcarlo Bryan Carrasco exigió la volada de Cristóbal Campos con un lindo tiro libre que pasó cerca del arco azul en el #UCHvsPALxTNTSports Disfruta de lo mejor de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/jZLNIBVqsY — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 23, 2023

Aunque, vale la pena decirlo, fue Palestino el que se acercómás a Cristóbal Campos. Hubo un tiro libre de Bryan Carrasco que pasó cerca del palo derecho, una de Maximiliano Salas que se fue apenas por sobre el travesaño y otra del argentino que provocó la mejor atajada del arquero azul al achicarle el ángulo de tiro y tapar con el cuerpo.

Menos trabajo aún para César Rigamonti, que solamente pasó algo de aputo ante un zurdazo del Chorri Palacios que se fue apenas alto.

Por puntos, en el primer tiempo, algo mejor Palestino

SEGUNDO TIEMPO

En Universidad de Chile, el técnico Mauricio Pellegrino, buscando más profundidad en ofensiva hizo ingresar a Lisandro Fernández y Darío Osorio. Salieron Palacios y Assadi.

Vitamina Sánchez respondió también con dos modificaciones ofensivas en Palestino. Ingresaron Misael Dávila y Jonathan Bénitez. Dejaron la cancha Cornejo y Barticciotto (este último, aparentemente desgarrado).

Sin embargo, el partido no lwevantó. Por el contrario, decididamente fue de menos a más.

Y si en el primer tiempo habían escaseado las oportunidades de gol, en la etapa de complemento sencillamente no existieron.

En ese sentido, podría decirse que Universidad de Chile aprendió las lecvciones de la dura derrota ante Unión Española y esta vez no dio ninguna facilidad en defensa. Sin embargo, esto significó que tuviera poca y nula presencia en ataque.

HASTA QUE LLEGÓ EL GOL DE PALESTINO

⚽🐫🇵🇸👉🏻 0-1, 90+3', J. Benítez En una de las últimas jugadas del partido, el delantero que reemplazó a Barticcioto marcó la apertura de la cuenta en el #UCHvsPALxTNTSports Disfruta de lo mejor de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/AB83ghcIhU — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 23, 2023

Esto significa que el 0-1 haya resultado una lógica consecuencia de lo visto en cancha, porque Palestino tampoco arriesgó mucho, especialmente en el segundo tiempo y cada minuto que pasaba se fue convenciendo más que empatar con la U no era un mal resultado.

Sin embargo, cuando el partido ya se iba y parecía clavado el empate sin goles, cayó el gol de los árabes. Una llegada por la izquierda, centro al área, Salas que la guapeó, la pelota quedó picando y apareció libre Benítez pára meter el zurdazo y dejar parado a Cristóbal Campos

Con ese gol ganó Palestino y volvió a perder Universidad de Chile.

Como consecuencia, un dato importante y que duele a los hinchas azules: desde que por fin llegaron a la punta después de mucho tiempo no sólo no han ganado ningún partido, sino que además no han convertido ningún gol.

Y las consecuencias están a la vista: en dos fechas, Cobresal ya le sacó 6 puntos de ventaja

/EMG. Fotos y videos TNT Sports, Universidad de Chile y Palerstino