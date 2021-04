Luego de anunciar su retiro del fútbol el día de ayer el retirado arquero Johnny Herrera dialogó con al Aire Libre en Cooperativa donde explicó sus motivos para dejar el fútbol y comentar sobre su carrera profesional donde señaló que de acuerdo a lo que estima, fue el mejor portero en la historia de Universidad de Chile.

“Voy a dar los motivos. Ante gustos no hay nada escrito, pero muchas veces en igualdad de condiciones, valen los títulos y logros. Lo que me tocó ganar, gracias a Dios, no hay nadie más que lo haya hecho, mi balance se inclina por la cantidad de títulos que obtuve y a mi entender, creo que fui el mejor arquero en la historia del club”, sostuvo en la conversación.

Hablando de su retiro, dijo que “no sé si vaya a extrañar tantas cosas. Sí el camarín, pero en dos meses más diré por qué cresta no sigo jugando. Cuando vea a arqueros que incluso yo lo podría hacer mejor… Me quedaba pasta para rato, me llamaron de muchos equipos, pero sería más eso, porque la rutina del deporte la voy a continuar para toda la vida”.

“Lo más probable es que en un par de meses esté arrepentido, pero tengo que morir con las botas puestas. Ya lo dije, todo el mundo lo sabe y me retiro, así de simple”, puntualizó Herrera.

Por Ignacio Soto Bascuñán