Mediante sus redes sociales, Manchester City hizo oficial la noticia que todos los hinchas Del City querían: la renovación del contrato del mediocampista belga Kevin De Bruyne se completó y seguirá hasta 2025.

El mediocampista lleva seis temporadas desde su arribo al club desde Wolverhampton, lo que ase extendió por cuatro años más para continuar con la incesante búsqueda de la Champions League que desvela a los Citizens.

De Bruyne, de 29 años, es uno de los mejores del equipo de Pep Guardiola y, hasta ahora, lleva disputados más de 200 partidos en los que marcó 65 goles y tiene más de 100 asistencias.

El belga ha ganado hasta el momento dos títulos de Premier League, cuatros Copas de la Liga, dos Community Shields y una FA Cup. Actualmente su escuadra es puntera de la Premier League por lo que seguramente sume un título más, mientras que en Champions League está en cuartos de final con opciones de meterse entre los cuatro mejores.

De Bruyne, tras renovar su contrato con Manchester City: “Este club está diseñado para el éxito”

El jugador que también defendió la camiseta del Chelsea señaló en sus redes sociales lo siguiente:

“No podría estar más feliz. Desde que me uní al City en 2015, me he sentido como en casa. Amo a los seguidores, mi familia está asentada aquí en Manchester y mi propio juego se ha desarrollado realmente bien. Este club de fútbol está diseñado para el éxito. Me ofrece todo lo que necesito para maximizar mi rendimiento, por lo que firmar este contrato fue una decisión sencilla. Estoy jugando el mejor fútbol de mi carrera y, sinceramente, siento que hay más por venir. Pep y yo vemos el fútbol de la misma manera. Tener esa relación con un entrenador es muy importante para mí porque nuestros objetivos están totalmente alineados y queremos las mismas cosas“, aseguró el futbolista en diálogo con la página oficial del City.

