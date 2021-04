El Director Técnico de Universidad Católica Gustavo Poyet estuvo en conferencia de prensa tras la derrota por la mínima ante Audax Italiano en el Estadio El Teniente de Rancagua por la tercera fecha del Campeonato PlanVital 2021.

DERROTA ANTE AUDAX

“Fue un partido de mucho aprendizaje para mí. Es muy fácil aprender cuando ganas, pero hay que saber aprender cuando pierdes. Todo suma para decisiones para el futuro. Hay que reconocer que Audax hizo un muy buen partido“.

PRIMER TIEMPO

“Creo que el primer tiempo no estuvimos bien. Se nos fue sin realmente producir, circular el balón y llegar con posibilidades. La chance más clara del partido la tuvo Católica en los pies de Gastón Lezcano y si metía ese gol capaz que hablábamos de otra cosa ahora. Pero el fútbol son sensaciones y en lo general no me gustó hoy el equipo y tengo que trabajar. Soy el responsable y tengo que buscar soluciones”.

SEGUNDO TIEMPO

“Mejoramos un poquito en el segundo tiempo y llegó el gol de ellos. Y después creo que cuando cambiamos el sistema nos dio alguna posibilidad más de acercarnos al área. Teníamos más presencia y ayudó, pero no fue suficiente. Hay que trabajar y buscar soluciones. Hay que sumar y recuperar jugadores”.

LESIONADOS

“Somos lo que tenemos, jugamos con lo que tenemos y tenemos que ser suficientemente buenos para ganar el partido y olvidarnos de los que no están. Ojalá podamos recuperar a alguno para que nos ayude, pero no voy a poner esa excusa”.