Ha pasado más de un mes, pero, hasta ahora, se ha mantenido como un secreto a voces al interior del Partido Socialista (PS).

El sábado 17 de junio, la colectividad desarrolló su comité central. Además de los temas en tabla, la instancia sirvió para marcar un precedente dentro un dilema que aqueja a varios en la colectividad: el comportamiento del senador Fidel Espinoza, quien se ha caracterizado por ser crítico públicamente del gobierno del Presidente Gabriel Boric, y en particular, del Frente Amplio.

Al final de la sesión del comité, se informó que hubo un acuerdo dentro del tercerismo para realizar cambios al interior de la comisión política, incluyendo la salida del senador Espinoza de dicha instancia.

De acuerdo a cercanos al parlamentario -quien no estuvo presente en la sesión del comité-, la decisión lo tomó por sorpresa, y transparentó su molestia dentro de su círculo.

Si bien algunos apuntan a que su salida se dio como parte de un acuerdo para compartir el período con otros dirigentes internos, otro sector al interior del partido afirma que, dentro del tercerismo -lote al que el senador pertenece- se organizó un cambio de nombres de la comisión justamente para dar una señal respecto a las polémicas que Espinoza ha protagonizado.

Así, actualmente, si bien aún conserva su derecho a voz dentro de la comisión por ser parlamentario, ya no posee el beneficio del voto.

Sin ir más lejos, la semana pasada el senador exigió públicamente la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (Revolución Democrática), luego del robo de 23 computadores desde las dependencias de la cartera. ”Son una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia, Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedo a tus amenazas (…)”, publicó en redes sociales.

Tanta fue la molestia que eso generó, que el Frente Amplio envió una carta a la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, en que exigieron que se tomara acciones frente a su actuar.

“Los partidos y sus liderazgos tienen un rol clave en las conductas responsables de sus militantes y dirigentes, que en ningún caso se trata de censura, sino de asumir el rol que nos corresponde en una democracia: ser responsables al ejercer vocerías en representación de nuestros cargos”, se lee en la misiva, a la que tuvo acceso La Tercera.

De acuerdo a fuentes del tercerismo, se hizo la rotación de todos sus nombres al interior de la comisión -a excepción de quienes integran la directiva- para evitar precisamente que se tomara como una estrategia para ‘castigar’ al senador.

De esa forma, junto a Espinoza también dejaron la comisión Mauricio Muñoz, Mauricio Torres, Marcela Silva y Natalia Ríos. Y, en reemplazo de ellos, entraron Nicolás Reyes, Óscar Ávila, Gabriela Carrera, Olga Marchant y Miguel Toledo.

En todo caso, la incomodidad al interior del PS con el comportamiento del parlamentario es de larga data. En septiembre del año pasado, 48 militantes -cercanos a la exdiputada Fanny Pollarolo- adhirieron a una denuncia en su contra ante el Tribunal Supremo de la colectividad, por “incurrir en actos que importen ofensas, descrédito o maltrato contra miembros del partido”, entre otras razones.

El 20 de julio de este año, el Tribunal Supremo emitió una declaración, a la que tuvo acceso La Tercera PM, en la que se afirma que la denuncia será finalmente abordada por la comisión política y la mesa ejecutiva del partido, “respecto del accionar y conducta política del militante denunciado en su calidad de Parlamentario (…), ante las continuas y diversas declaraciones por redes sociales y medios de comunicación, referidas a hechos de la contingencia política y sobre el gobierno del cual somos parte (…)”.

Para tomar esa decisión, los integrantes del Tribunal argumentaron que es la comisión política la encargada de “conocer y evaluar el trabajo de los parlamentarios (…), cuyos resultados serán entregados al pleno del comité central para su evaluación final (…)”.

Por lo tanto, se espera que esa denuncia sea analizada por la comisión política del PS en la sesión que se celebrará esta noche, aunque, por el momento, no hay temas en tabla.

En todo caso, y en particular en el caso de Jackson, dentro de los distintos lotes del PS reconocen que es innegable es que existe un ‘sentido común socialista’ sobre la figura del ministro de Desarrollo Social. No es secreto para nadie que, al interior de la tienda que dirige Vodanovic, el secretario de Estado no es querido. En parte, debido a que se le atribuye a él la “tesis del reemplazo” del PS por el Frente Amplio.

/psg