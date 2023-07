La tarde de este lunes una caja fuerte fue encontrada en la vía pública en José Ananías con Til Til, en la comuna de Macul.

El hallazgo alertó a la fiscalía en medio de la búsqueda de la caja fuerte que fue sustraída desde el Ministerio de Desarrollo Social la semana pasada. Hasta el lugar llegó un contingente del Labocar de Carabineros cercando el perímetro e iniciando un procedimiento.

Sin embargo, minutos después, Carabineros descartó que se tratase del objeto buscado. Asimismo, se está investigando a qué correspondería la caja fuerte encontrada, que habría sido dejada ahí durante la mañana por un vehículo.

El mayor de Carabineros Jorge Díaz Castañeda, comisario 46a. Comisaría Macul, señaló: “Este es un procedimiento que se originó hoy donde se toma contacto por personal de servicio en la población y sindica de una caja aparentemente forzada de su base”.

“A raíz de las acciones de personal de Carabineros se hicieron los peritajes correspondientes, para ver si tenía algún tipo de relación con el hecho acaecido la semana anterior. Pero una vez analizados los antecedentes por personal de OS9 y especializado, se descarta que esta sea partícipe de la situación que ocurrió la semana pasada”, agregó.

El mayor de la policía uniformada agregó que “va a corresponder ahora de las diligencias propias que haga el OS9 y Labocar para determina a qué delito puede ser atribuido este tipo de caja fuerte”. Según señaló el uniformado, no se encontró otro objeto en la caja fuerte.

Por su parte, en el Congreso, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también se refirió al hecho y entregó nuevos detalles: “La caja fuerte no corresponde a la que fue sustraída desde el Ministerio de Desarrollo Social. Esto ha sido verificado por la jefa de Contabilidad y Finanzas. Hay diferencias sustantivas y evidentes respecto a la caja que fue encontrada y la sustraída. No tiene el mismo sistema de apertura, no tiene los mismos sellos, no tiene el mismo tipo de bandeja al interior de la caja de seguridad. Por lo tanto no es la caja que fue sustraída al interior de Desarrollo Social”.

La caja fuerte y los formalizados

Según relató la fiscal de la zona Centro Norte María José Grez en la audiencia de formalización de las dos personas imputadas por el robo, al interior del bloque de seguridad había talonarios de cheques de cuentas corrientes, una tarjeta de crédito, documento de bancos y varias boletas de garantías.

Durante la noche del miércoles 19 de julio, tres sujetos sacaron 23 computadores y dicha caja fuerte. Un sujeto, vía videollamada, se hizo pasar por el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, para decirle a los guardias que sus “sobrinos” irían a retirar los equipos y la caja. Tres sujetos se llevaron los objetos sin la resistencia de los cuidadores.

Los computadores fueron encontrados en Renca, comuna donde Carabineros detuvo a una mujer que tenía los equipos. Asimismo, la policía detectó que el sujeto que se hizo pasar por Jackson estaba cumpliendo condena al interior de la cárcel de Puente Alto. Tras ser formalizados, la mujer quedó con arresto domiciliario total y el sujeto con prisión preventiva anticipada.

