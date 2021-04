Luego de estar en pausa por el proceso de elecciones -que finalmente fue postergado-, la Primera B está oficialmente de vuelta. Unión San Felipe y Deportes Puerto Montt abrirán la segunda fecha, dando paso al Coquimbo Unido de Esteban Paredes, que en su visita a Barnechea animarán el segundo compromiso del día. Deportes Temuco de Marcelo Salas, en tanto, cerrará la fecha el día lunes ante Deportes Copiapó.

La segunda fecha de la atribulada Primera B, tendrá cuatro partidos televisados. Coquimbo Unido y Deportes Temuco serán dos de ellos. Mientras que San Luis vs Rangers y Santiago Morning vs Magallanes serán los otros dos duelos transmitidos por TNT Sports.

Revisa a continuación la programación de la Fecha 2 de la Primera B 2021 aquí:

SÁBADO 17 DE ABRIL

11:00 horas: Unión San Felipe vs Deportes Puerto Montt – Estadio Municipal de San Felipe.

12:00 horas: Barnechea vs Coquimbo Unido – La PIntana – TNT Sports 2 / HD / Estadio TNT Sports

12:00 horas: Lautaro de Buin vs Deportes Iquique – estadio por confirmar.

DOMINGO 18 DE ABRIL

17:00 horas: San Marcos vs Cobreloa – Estadio Carlos Dittborn.

18:00 horas: San Luis vs Rangers – Estadio Lucio Fariña Fernández – TNT Sports 2 / HD / Estadio TNT Sports

18:00 horas: Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción – Estadio Joaquín Muñoz García.

LUNES 19 DE ABRIL

15:30 horas: Santiago Morning vs Magallanes – Estadio Municipal de La Pintana – TNT Sports 2 / HD / Estadio TNT Sports

18:00 horas: Deportes Copiapó vs Deportes Temuco – Estadio Luis Valenzuela Hermosilla – TNT Sports 2 / HD / Estadio TNT Sports.