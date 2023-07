«Veníamos con un sabor amargo. Por la eliminación en la Copa Sudamericana y porque no se nos daban los resultados en el torneo local. Además del lógico desgaste del plantel porque no hemos parado de jugar dos veces a la semana en casi todo este año. Por eso, como veníamos de un partido en una cancha muy pesada, el profe decidió no utilizar a algunos jugadores y darle la posibilidad a otros que estaban mejor físicamente. Sin embargo, todos como plantel nos juramentamos que hoy teníamos que ganar porque enfrentábamos a un rival directo y porque queremos enfocarns en remontar posiciones en la Tabla».

Muy exacto los dichos de Gonzalo Sosa, el goleador de Audax Italiano y del partido. Porque eso se reflejó en la cancha. Desde el primero y hasta el último minuto de juego el conjunto itálico estableció una superioridad incontrarrestable ante un rival que no fue ni la sombra del que venía de ganarle a Universidad Católica y menos aún del equipo que peleó por el título el año pasado.

Si ni siquiera Fabián Cerda que ha salvado a los «torteros» en otros partidos, hoy estuvo a la altura y tuvo gran respondabilidad en elprimer gol del dueño de casa

LOS GOLES:

1-0 Gonzalo Sosa a los 26 minutos, co0nectando un centro desde la derecha

⚽🇮🇹👉 1-0, 26', G. Sosa En una ajustada posición, el goleador itálico marcó de media vuelta para la apertura de la cuenta en el #AUDvsCURxTNTSports.

2-0 Penal bien sancionado por el árbitro Millas, tras ser llamado por el VAR y ejecución impecable del propio Sosa a los 54 minutos

😬⚽🇨🇱 PENAL Tras la revisión en el VAR, el árbitro Nicolás Millas determinó lanzamiento desde los 12 pasos para los itálicos, en el #AUDvsCURxTNTSports.

Y el 3-0 a los 68 minutos, en una jugada muy confusa en el área. Primero pareció gol de Monreal, pero en definitiva fue autogol de De la Fuente

⚽🇮🇹👉 3-0, 68', D. Monreal Monreal tocó el balón en área chica, aunque parecía que se iba y De la Fuente envió el balón hacia el arco curicano en el #AUDvsCURxTNTSports.

En definitiva, triunfo muy pero muy importante de Audax Italiano que salta a los 22 puntos y queda ahora más cerca de la zona de copas intercaionales que de los últimos lugares.

Y preocupante derrota de Curicó Unido, que se queda en 19 puntos y sólo supera en la Tabla de Posiciones a los colistas Deportes Atacama y Magallanes

/EMG. Fotos y videos: TNT Sports, Audax Italiano y Curicó Unido