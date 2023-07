El timonel de la UDI, Javier Macaya, salió este martes al paso al emplazamiento del Presidente Gabriel Boric, por condicionar el diálogo político a la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, afirmando que «con qué cara se pretende tapar con tierra un problema gravísimo de corrupción y que nadie pague».

Ayer el propio Mandatario entró al debate y dijo tajante ante las pretensiones de la UDI: «¿Cómo se les ocurre? Las personas mayores están primero que esos intereses».

En entrevista con Radio Cooperativa, Macaya le respondió tajante: «Yo le digo al Presidente Boric ¿con qué cara se pretenden tapar con tierra un problema gravísimo de corrupción y que nadie pague responsabilidades políticas por esto?. El problema está en La Moneda, no está en la UDI».

En ese contexto, aseguró que «nosotros tenemos toda la disposición y la hemos demostrado en el pasado con costos importantes de negociar temas no menores, como fue la continuidad, por ejemplo, del proceso constituyente. Pero este es un Gobierno que cuando tiene un problema trata de tirar la pelota para otro lado como está haciendo con la UDI».

Y agregó que «eso es traspasar un problema que está en La Moneda, en vez de demostrarle al país que se está haciendo todo lo posible para detener la corrupción, que hay responsabilidades política en una trama que es evidente que parece que algunos le quieren poner tierra, es una trama para defraudar al Estado, el Gobierno lo que hace es atacar a la oposición, a la UDI».

«Yo creo que no estamos solos, creo que estamos sintonizando en materia de pensiones por lo menos con lo que piensa la gran mayoría de los chilenos. De nuevo aquí y ahora, los votos de la UDI, y no tengo duda que de toda la oposición, están si no se buscan expropiar, refundar un sistema», acotó.

Finalmente, Macaya indicó que «yo veo un descontrol contra la UDI, se argumenta que es una estrategia electoral, o sea, no hay elecciones hoy en el calendario».

