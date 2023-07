Palabras de Juan Tagle

«Son días noticiosos en Católica pero esta es una jornada de mucha emoción y de mucha alegría pudimos rápidamente avanzar en una decisión de contratación del nuevo cuerpo técnico. A Nicolás lo teníamos a en vista hace tiempo, sabíamos que nuestros caminos algún día se iban a cruzar y bueno, es el destino o la divina providencia como quieran llamarle, que los tiempos se dieron. Hicimos un trabajo, consideramos varios nombres, nos reunimos el día viernes con Nico, tuvimos una larga sesión y finalmente durante el fin de semana el directorio tomó la decisión de proponerle a Nicolás ser nuestro jefe técnico por un año y medio el contrato que estamos llegando a un acuerdo».

«Nico llegó a este club a los 12 años, jugó en prácticamente todas sus categorías, fue capitán en varias categorías, vivió aquí en la residencia Cruzada, fue campeón con Católica, también estuvo en selecciones juveniles. Seguimos con mucha atención y mucho cariño en su carrera porque como persona es muy identificada con la Universidad Católica. Vivimos con mucho interés y atención también su campaña como técnico breve pero muy exitosa, pero más allá de los títulos por su manera de trabajar por su manera de relacionarse con los planteles, por su manera de relacionarse con los medios, de manera que fue una decisión la verdad unánime del directorio».

«Nico, te damos la bienvenida a tu casa que te puedas realizar primero en lo personal que te sientas a gusto aquí, que tengas la mejor experiencia, seguro que tu carrera está empezando te queda mucho por delante pero esperamos que aquí este sea un paso importante de tu carrera vas a contar siempre con el apoyo de todos incluso del directorio, todos sus funcionarios y también seguro que los hinchas que han manifestado de manera muy masiva su alegría, su aceptación con esto, sabiendo como es el fútbol que los resultados a todos nos presionan semana a semana pero que para ti y para tu familia sea una gran experiencia que te sientas muy a gusto y que logres todos tus objetivos».

Palabras de Tati Buljubasich

«Además de lo que dijo Juan, que suscribo sus palabras, estoy contento de poder hoy presentar acá a Nicolás. Fuimos compañeros en el año 2005, así que tengo un grato recuerdo de esa época. Para mí es una ilusión trabajar con alguien formado en el club. Creo que es un gran desafío, es una gran oportunidad para todos».

«Queremos retomar los años de éxitos que hemos tenido y creo que entre todos es una buena oportunidad sabiendo que hay que ir pasito a pasito y partido a partido, que es el gran desafío que tenemos hoy, los objetivos que tenemos, pero confiamos en el trabajo de Nicolás, creo que ha demostrado en cancha lo que puede sacar acá a los equipos que tuvo. Así que desearle lo mejor, que sepa que va a tener el apoyo de todos y que, bueno, ojalá que las cosas le salgan bien a él y, totalmente, si le salen bien a él, le va a salir bien al club. Así que bienvenido y éxito».

Nicolás Núñez

«Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la palabra de Juan, de Tati, y en ellos se representan a Cruzados, al directorio, por confiar en mí, por tener la valentía de creer en un técnico joven, que sé que identifico con este club y manifestar solamente mi ilusión, mi motivación por estar acá».

«Como dijo Juan, para mí era importante en mis inicios como técnico el soñar con estar acá y los caminos se juntaron en un momento. Estoy feliz de eso, muy motivado por estar en el lugar donde crecí y me pude desarrollar como persona y como futbolista. Y además hay muchos de mis pensamientos como técnico, los que los quiero reflejar y eso pienso que se puede potenciar en esta institución, en este grupo de jugadores que desde hoy me toca liderar. Así que muchas gracias a todos en representación de ellos, a toda la gente cruzada que me ha manifestado en estas pocas horas de ser el técnico, su cariño y motivación, ilusión por este proyecto que se inicia».

