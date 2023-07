Durante el empate sin goles entre Ñublense y Colo Colo este martes, una de postales que se robó todas las miradas fue el lienzo que desplegaron los hinchas albos para mandar un durísimo mensaje en contra del plantel que dirige Gustavo Quinteros. “Defiendan con gloria esta camiseta jugadores mediocres”, escribieron los fanáticos.

Este miércoles, el panel de Los Tenores se refirió a este polémico gesto que tuvieron los seguidores del “Cacique” y respondió a la interrogante de si los jugadores de Colo Colo han sido, o no, mediocres este año.

“Es lo que hay, Colo Colo tiene un plantel discreto, los jugadores juegan de acuerdo a lo que pueden nomás. Los hinchas que escriben eso lo ven desde la historia del club”, señaló Danilo Díaz.

En el caso de Jean Beausejour, indicó que “la forma de manifestarse de la barra de Colo Colo siempre había sido a través de las pifias y los cánticos, principalmente, pero no había visto algo como lo del lienzo”.

Por su parte, Jorge Valdivia se mostró en desacuerdo con el mensaje que enviaron los fanáticos albos. “Es muy fuerte igual, porque mediocre es alguien que no tiene talento, pero en Colo Colo hay jugadores con talento, como Brayan Cortés, Óscar Opazo, entre otros. Apelar a la palabra mediocre me genera mucho ruido, porque no considero que el club tenga jugadores mediocres”, concluyó el “Mago”

/EMG