Diego Godín (37 años) tiene decidido retirarse. El zaguero ya le avisó a los dirigentes de Vélez Sarsfield que el domingo jugará su último partido como profesional (17:30 horas en Parque Patricios). Nacional, a través de su presidente Alejandro Balbi, hizo gestiones para repatriar al Faraón ante la abrupta salida de Fabián Noguera. Sin embargo, la respuesta fue negativa. Godín dejará la actividad profesional y se instalará en el país con su esposa e hija, nacida el mes pasado, a desarrollar proyectos personales.

En el fútbol uruguayo Godín vistió dos camisetas. Si bien surgió de la cantera de Defensor Sporting, en Primera División defendió a Cerro (entre 2003 y 2006) y Nacional (2006 a 2007). Pese a ello, su nombre es sinónimo de selección.

Defendió a la Celeste entre 2005 y 2022 siendo el futbolista con más encuentros en la historia: 161 (24 más que Luis Suárez y 25 más que Edinson Cavani). Marcó ocho goles y ganó la Copa América 2011.

Jugó cuatro mundiales y con Fernando Muslera, Martín Cáceres, Cavani y Suárez alcanzaron a Pedro Rocha como los futbolistas uruguayos con más participaciones en Copas del Mundo. El Faraón estuvo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Jugó 16 partidos (solo lo supera el Matador por uno) y marcó el recordado tanto en el final contra Italia para conseguir el pasaje a los octavos de final en 2014.

Diego Godín, capitán de la selección uruguaya. Foto: Leonardo Mainé.

Tras Qatar 2022, en entrevista con Ovación, Godín había reconocido que analizaba dejar el fútbol de manera profesional y que entendía que su ciclo en la Celeste estaba finalizado. «En esto quiero ser claro para que no se genere una conclusión. Yo creo que terminó mi ciclo, realmente creo que terminó. Yo era chico y escuchaba hablar a la Tota (Lugano) con Forlán y el Loco (Abreu), con los grandes, y siempre discutían las formas de dejar la selección. Y conceptualmente habían dos caminos: uno que decía ‘yo me retiro de la selección, yo dejo la selección, yo decido cuándo dejar la selección’; y el otro concepto era ‘la selección no se deja, la selección te deja a vos’. Son válidos cualquiera de los dos, porque por un lado uno puede estar cansado o puede decir ‘yo me siento que ya no puedo dar más a la selección, o no tener más ganas’, y por otro lado decir ‘yo me siento que no le puedo dar más a la selección’, pero después capaz que el técnico ve que sí podés darle algo más a la selección. Yo soy del concepto de decir ‘mientras yo sea elegible, ¿por qué dejar la selección?’ Mientras esté jugando y el técnico elija los mejores, mientras sea elegible, intentar ser elegible sabiendo que en mi caso es diferente, porque tengo una edad, ya estoy pensando en otra etapa de mi de mi carrera, ya estoy pensando en el retiro, ya estoy pensando en otra situación», indicó en enero de este año.

El récord que no pudo ser

Parecía que el Faraón le iba a ganar y con ventaja a Diego Lugano, pero la tendinopatía rotuliana con la que convivió los últimos años de su carrera no se lo permitió y terminó segundo en el ranking de presencias como capitán.

Pasando en limpio: Godín disputó 161 partidos con Uruguay y 82 como capitán. Lugano, en tanto, llevó la cinta en 86 ocasiones (total de 95 encuentros). Cuando terminó la Eliminatoria todo indicaba que el Faraón lo iba a pasar sin inconvenientes en la primera fase del Mundial de Qatar 2022, pero debido a esa dolencia física se bajó del partido despedida ante Panamá y de la última gira ante Irán y Canadá.

