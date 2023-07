Han sido dos semanas complejas para la UDI, luego de los cuestionamientos que ha recibido por su decisión de bajarse de la mesa por la reforma de pensiones, en el marco del Caso Convenios que afecta al gobierno. La decisión del partido motivó incluso los cuestionamientos del propio Presidente Gabriel Boric.

La decisión del partido fue defendida por el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, en una nueva edición del Podcast La Retro, de El Líbero, donde participa junto a la economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School, de la Universidad de los Andes, Cecilia Cifuentes.

Ramírez: «No nos pidan que actuemos con normalidad»

El diputado UDI defendió la salida de la mesa de pensiones del partido asegurando que “para el gobierno lo mejor sería que el Caso Convenios se olvidara lo antes posible, que los chilenos se olviden para poder seguir con su agenda, pero para que eso ocurra, necesita una cosa de la oposición: que actúe con normalidad, como si no pasara nada».

Y agregó: «Hasta que no asuman la responsabilidad política, nosotros no vamos a actuar con normalidad, y eso significa que vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber de estar en el Congreso, presentar indicaciones, votar los proyectos, y si son buenos para Chile los votaremos a favor aunque vengan del gobierno. Pero no nos pidan que actuemos con normalidad”, afirmó.

En esta línea, Ramírez reiteró que el partido mantendrá su posición, puesto que “hemos conversado con la gente, y lo que la gente te dice es que la sensación acá, es que hay un negociado. Que a pesar de los casos de corrupción no va a pasar nada, nadie va a perder su cargo, nadie va a pagar el pato, el gobierno se las va a llevar pelá. Y ese comentario era tan extendido que nos generó una preocupación importante”.

El parlamentario sostuvo que “lo que estamos pidiendo es responsabilidad política, lo que le cabe al Presidente es la responsabilidad política». Y enfatizó: «No nos vamos a prestar para actuar con la normalidad que el gobierno requiere para que esto pase. No queremos transformarnos en cómplices de algo que daña a la política”.

Ramírez: “Este proyecto de pensiones lleva 10 meses y no se ha avanzado un solo centímetro”

En este contexto y en una señal de que no se trata de bloquear la agenda, este jueves, la UDI presentó su propia propuesta para reformar el sistema de pensiones.

Lo presentado es un proyecto de ley corta enfocada, principalmente, en un aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) de $250 mil, y que incluye un 6% de cotización que va en su totalidad a las cuentas individuales, con la particularidad de ser heredables.

En esta línea Ramírez cuestionó que el gobierno ponga énfasis esta semana en un acuerdo cuando “en el tema pensiones, llevamos 10 a 15 años discutiendo, este proyecto lleva 10 meses y no se ha avanzado un solo centímetro. Un dato: no se ha presentado ninguna indicación al proyecto, no ha habido ningún acuerdo en ningún tema, la reforma es enorme. Entonces, el gobierno nos quiere hacer creer que esta era la semana de los acuerdos en una reforma que tiene mil páginas y no hemos sido capaces ni siquiera de ponernos de acuerdo en una».

Cifuentes: «Esta reforma es inabordable»

Para Cifuentes, en tanto, esta reforma “tal como la presentó el gobierno, es inabordable, y la demostración más clara es que llevamos 10 meses y no se ha logrado avanzar nada, por ser una reforma tan maximalista”. Asimismo respaldó la propuesta de la UDI y reafirmó la idea de que “no es factible financiar con cotizaciones componentes de reparto”, como ha planteado el gobierno.

De igual manera, criticó la idea del Ejecutivo de echar mano al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). “Este gobierno está dando un gran impulso al gasto a través del aumento de la PGU, está mejorando las pensiones actuales y además ahora está la idea de que, como parece poco, me gasto mis ahorros en mejorarlas más», señaló.

En esta línea, la economista advirtió que «este fondo tiene 6.700 millones de dólares. En la lógica de mejorar las pensiones actuales puede durar cuatro años. Si ya nos gastamos 50 mil millones de dólares con los retiros, nos gastamos 30 mil millones de dólares con el IFE, este año 3 mil millones de dólares en el Pilar Solidario, algo de responsabilidad pensando en la situación futura debiera haber. No podemos seguir hipotecando el futuro. No podemos seguir en la lógica voluntarista que todavía no nos gusta el número de pensiones actuales”, concluyó.

