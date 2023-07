La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló que la delincuencia sigue siendo la mayor preocupación de los chilenos y que el Gobierno debería dedicar el mayor esfuezo en solucionar ese problema. Y respecto a las principales causas, la inmigración irregular encabeza la lista con un 49%.

En esa línea, el último reporte también mostró un alza en la confianza de las instituciones abocadas al orden y la seguridad. La PDI lidera la nómina con un un 56%, comparado con el 53% registrado en noviembre – diciembre del 2022 y un 45% anotado en abril – mayo del mismo año.

Las Fuerzas Armadas registraron una confianza del 48%, comparado con el 44% de noviembre – diciembre del 2022 y el 36% de abril – mayo del mismo año. Pero el mayor aumento lo anotó Carabineros, que en la encuesta de los meses abril – mayo 2022 la confianza con la institución alcanzó un 38, en noviembre – diciembre 2022 un 46% y ahora se posiciona en el tercer lugar de la lista una confianza del 54%.

A la afirmación «en vez de tanta preocupación por los derechos de las personas, lo que este país necesita es un Gobierno firme», un 66% dijo que está muy de acuerdo o decuardo, el 14% señaló no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 18% aseguró estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. Respecto a «la obediencia y el respeto por la autoridad son los valores más importantes que los niños deberían aprender», el 79% dijo estar muy de acuerdo o de acuerdo, el 11% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 10% en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Consolidación sectores de derecha

A esta información se suma que los alcaldes de Providencia, Evelyn, Matthei (55%), de La Florida, Rodolfo Carter (48%) y de Puente Alto, Germán Codina (41), lideran el ranking de los personajes políticos mejor evaluados. Más atrás, se ubicaron con un 38% de evaluación positiva el ex Presidente Sebastián Piñera y el ex presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast. Tanto Piñera como Kast y Matthei, registraron las mayores alzas en su evaluación, el primero en diez puntos y los otros dos con nueve puntos.

Por otro lado, el Partido Republicano se consolidó como la tienda con la que más gente se identifica, pasando de un 2% en noviembre-diciembre del 2022, a un 10% en junio-julio de 2023. En segundo lugar se ubicó el Partido Socialista (4%), luego el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, Renovación Nacional, la UDI y el Partido Comunista, con un 3%.

Mauricio Morales, analista política y profesor de la Universidad de Talca, señaló que «la última vez que un partido marcó dos dígitos de identificación fue para la CEP de octubre del 2009. La DC obtuvo 10.5% y RN 10.2%. La UDI lo hizo entre 2001 y 2005, y el PS en 2005 y 2006. Ahora se suma Republicanos, el partido más joven en alcanzar esta cifra».

Respecto a la situación económica, la gran mayoría no prevé mejoras en doce meses y sobre la interrogante «¿Cómo calificaría usted la actual situación económica del país?» la medición arrojó resultados similares a los previos, con un 6% que considera que la situación es buena o muy buena; un 34% que estima que no es ni buena ni mala y un 60% considera que es mala o muy mala.

Posicionamiento eje izquierda-derecha

Pese a que las prioridades podrían responder a una agenda más vinculada al sector de derecha de la política, la politóloga Javiera Arce, toma distancia de la idea una ‘derechización’ de la sociedad chilena y apunta a que existe una «desconfianza generalizada». En esa línea, dijo que «hasta la derecha ‘mainstream’ tiene bajo apoyo».

Asimismo, Mario Herrera, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, los resultados de la encuesta «no necesariamente muestran una ‘derechización’ de la ciudadanía».

De hecho, sostiene que «el posicionamiento en el eje izquierda-derecha se mantiene intacto desde 2016, con mayoría de personas hacia el centro de la escala ideológica. La única excepción es la medición inmediatamente posterior al estallido social en que disminuyeron los identificados con el centro y aumentaron los no-identificados. Acá, en cambio, lo que ocurre es un aumento de la identificación con partidos, inédito en la historia reciente de Chile, que se ve potenciado por un aumento significativo de los que adhieren a Republicanos. Este aumento en línea con las principales preocupaciones de la ciudadanía, principalmente derivadas del vínculo entre migración y seguridad, que se mantienen en los primeros lugares de la agenda, y por la capitalización del buen resultado en la elección de convencionales».

A juicio de Marco Moreno, académico de la Facultad de Ciencia Política y Administración Pública, Universidad Central, señala que «mas que una ‘derechización’ de la sociedad chilena lo que muestra la encuesta es que la opinión pública está valorando las demandas de orden público y seguridad. Si antes o después del estallido social mostraba que había una mayor valoración de la reivindicación de derechos y la igualdad como elementos fundamentales, hoy día eso ha cambiado».

«El eje orden público y seguridad es el que logra concentrar la mayor atención de los ciudadanos. No es posible colegir de eso que haya una ‘derechización’ de la sociedad, tampoco el hecho de que el partido republicano esté teniendo un mayor nivel de simpatía. Hay que precisar que identificación y simpatía no necesariamente se traduce en decisión electoral, son varios otros los factores que intervienen en cómo la gente vota (…) en las recientes elecciones españolas mucha gente mostraba simpatía con Vox o con el Partido Popular, pero finalmente las fuerzas de izquierda no resistieron el embate de las fuerzas de derecha, ese fenómeno podríamos observar en Chile», señaló Moreno.

«Clima fértil para la aparición de actores populistas»

Por su parte, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, lee que «la ciudadanía estaría demandando orden, seguridad y autoridad».

«En ese contexto se puede explicar que una mayoría esté dispuesto a sacrificar libertades si eso ayuda a mejorará la situación. El peligro aquí es que existe un clima fértil para la aparición de actor populistas que sabemos a final dañan profundamente la democracia pero para ello la clase política debiese tomar nota de esta situación, cuestión que no sé si es posible en lo inmediato», agregó.

Respecto a la buena evaluación de Matthei (RN), Carter (IND) y Codina (RN), dijo que «es sabido que la adhesión no constituye intención de voto pero sí se observa cierta tendencia favorable a los liderazgos políticos de ese sector».

Mientras que la directora de Punto Equality y ex ministra de Estado, Isabel Pla, en un primer análisis sostuvo que «la encuesta muestra preocupaciones y demandas en el país que, efectivamente, corresponden a la agenda de la derecha».

«Hay una demanda muy fuerte por el orden y el respeto a la autoridad, una expresión de la crisis que vive Chile. Que la delincuencia se mantenga como la principal preocupación, junto con el reconocimiento al trabajo de las policías; y la percepción de que Chile necesita un gobierno ‘firme’, que llega al 66%, doblando casi a lo registrado a fines del 2018. Una percepción que tiene que preocupar a la política, ya expresada en la encuesta anterior, es la disposición a ceder libertades, a cambio de orden: la mayor valoración del orden público aumenta significativamente, con 72% en el rango de nota máxima, respecto de las libertades públicas y privadas», agregó.

Finalmente, sostuvo que «los seis personajes mejor evaluados representan a la derecha, los tres primeros son alcaldes y eso es un reconocimiento al trabajo local, a la cercanía en el día a día con los problemas. La encuesta muestra una evidente desesperanza que cruza todas las áreas, decepción respecto de la democracia como respuesta a los problemas del país y creciente polarización».

/psg